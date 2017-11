330 43

Pensiones. báñez garantiza que en diciembre se pagará la pensión normal y la extra "con puntualidad"

27/11/2017 - 18:33

MADRID, 27 (SERVIMEDIA)

La ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, afirmó este lunes que el Gobierno pagará las pensiones "con naturalidad en el mes de diciembre, la paga normal y la extraordinaria, y como siempre con puntualidad".

En declaraciones a los periodistas en un acto en la Escuela Superior de Hostelería de Barcelona, la ministra explicó que nueve de cada diez euros de la pensiones en España se pagan con empleo, vía cotización a la Seguridad Social, por lo que "lo más importante es el crecimiento económico y la creación de empleo".La Seguridad Social tiene en la actualidad un "déficit temporal debido a la pérdida de puestos de trabajo y lo vamos a recuperar con crecimiento económico y con creación de empleo", dijo.Además, defendió que en España las pensiones se pagan "puntualmente cada mes", algo que también "vamos a hacer además de manera clara el próximo mes de diciembre" con las dos pagas, la normal y la extraordinaria."Se pagarán, como siempre, con puntualidad", señaló la ministra, quien quiso mandar un "mensaje de tranquilidad a los pensionistas españoles, porque es el empleo y es el Estado con todos sus mecanismos los que van a seguir pagando las pensiones con tranquilidad los próximos meses".Según la titular de Empleo, para "cualquier Gobierno responsable su principal prioridad será pagar las pensiones cada mes". En este sentido, recordó que hay varios instrumentos para pagar las pensiones y que uno de ellos es un préstamo del Tesoro, algo que señaló "no es raro", porque ya se empleó en los años 90 cuando no había Fondo de Reserva.Por otra parte, subrayó que la garantía de que el millón y medio de pensionistas que hay en Cataluña cobren puntualmente sus pensiones es la caja única de la Seguridad Social. La titular de Empleo recordó que en Cataluña es donde más deficitario es el Sistema de pensiones, con un desfase de 4.700 millones de euros al años. "Por tanto, la garantía de verdad de que los pensionistas de Cataluña sigan cobrando sus pensiones es que formen parte, como siempre, de la caja única de la Seguridad Social". Báñez señaló que "necesitamos recuperar el motor de creación de empleo en España que es hoy Cataluña y por eso es tan importante" la cita electoral del 21-D. "Se lo merece toda la sociedad catalana, pero se lo merecen de manera particular los 400.000 catalanes que todavía permanecen en el desempleo"."Pido responsabilidad y compromiso a la sociedad catalana, pido que se vote mayoritariamente el 21 de diciembre para que Cataluña siga siendo motor de la recuperación del empleo en España", agregó.Por otra parte, destacó la necesidad de recuperar la "marca Barcelona". "Si hay algo importante que es un referente del turismo en España es la ciudad de Barcelona, que es la capital del turismo de toda España", destacó.

(SERVIMEDIA)

27-NOV-17

BPP/MMR/gja

PUBLICIDAD