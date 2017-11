330 43

Economía.- Interovic anima a comprar cordero nacional y critica que ofertas a bajo precio no especifiquen su origen

VALENCIA, 27 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Organización Interprofesional Agroalimentaria del Ovino y Caprino (Interovic), Francisco Marcén, ha animado a los consumidores a comprar durante estas Navidades cordero español por lo que les invita a fijarse en el origen de la carne, y ha alertado sobre las ofertas que se difunden en esta época con precios bajos que no incluyen de dónde es la producto que se vende.

Interovic, que agrupa a todo el sector productor y comercializador, ha etiquetado el lechal, cordero y cabrito ha iniciado una campaña que bajo el lema 'Busca el origen nacional' facilita que consumidor pueda identificar "claramente" el origen español frente a otros orígenes durante sus compras navideñas.

Marcén ha explicado a Europa Press que en los últimos años el sector ha realizado varias campañas de promoción tras la caída de consumo sufrida durante los años de crisis, en parte por el precio del cordero más caro que otras carnes debido, principalmente, a que se trata de una ganadería extensiva y artesanal lo que hace que el coste sea mayor.

En los últimos ocho años el consumo ha caído un 40 por ciento, ahora han "tocado fondo" y se mantiene estable el consumo, según Marcén que ha mostrado su preocupación por que muchos ganaderos han abandonado por falta rentabilidad y edad con el agravante de que no hay relevo porque no es atractivo para las nuevas generaciones.

También ha mostrado su preocupación por la sequía que está afectando al sector, porque no hay pastos y hay comprar forrajes y piensos. "Si no come el ganado no cría" y al no haber agua hay que pagar transporte de cubas para llevarla al ganado, ha dicho.

Estas iniciativas impulsadas por el sector han sido eficaces ya que se ha ido recuperando caída de consumo pero también ha favorecido que entrara producto de otros países que han aprovechado la situación para colocar su mercancía que, según Marcén, no tiene la misma calidad, ni el mismo sabor, ni es tan fresca ya que viene de lejos, principalmente de Grecia, Italia y Francia.

De las 3.000 toneladas anuales de lechal, cordero y cabrito que importa España, el 41,5 por ciento proceden de Italia, Grecia y Francia, es decir, unos 3.200.000 kilogramos que, al ser lechales, con canales muy ligeras, suponen más de 400.000 kilogramos, concentrándose fundamentalmente en los meses de noviembre a enero y agudizándose en la campaña de Navidad, según datos de Interovic.

DETECTAR ORIGEN ESPAÑOL

Ante esta situación la organización ha diseñado una nueva campaña con el fin de que se etiquete bien la carne y que el consumidor pueda detectar el origen español con mayor facilidad coincidiendo con las Navidades que es el momento en el que se produce un aumento de las compras de cordero.

Marcén ha criticado que en algunas ocasiones aunque la carne está marcada cumpliendo las normas se utiliza una letra muy pequeña que hace casi imposible leer el origen así como que algunos supermercados cuando ofertan cordero a precio bajo, tanto en la cartelería en puertas de entrada e interior de los centros como en los folletos de buzoneo, no indican el país de origen de la carne. "La gente cree que es de aquí ni se le ocurre que sea de fuera", ha suscrito.

Esta campaña, que se extenderá hasta el 8 de enero, confía en potenciar las ventas de cordero nacional que es apreciado por los consumidores españoles que perciben como una ganadería que sostiene el medio ambiente.

Marcén ha defendido que en la ganadería extensiva el consumidor tiene una percepción "importante" de que es favorable al medio ambiente y sostiene el medio rural frente a otras de tipo intensivo. Esta percepción se sitúa en el cordero y cabrito en un 75 por ciento y las siguientes carnes al 30 por ciento y las mas intensivas del 2 o 3 por ciento, según una encuesta realizada por el sector.

PUBLICIDAD