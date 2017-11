330 43

El cambio a un sistema de cuentas nocionales reduciría la pensión inicial un 15%

27/11/2017 - 13:50

El cambio a un sistema de cuentas nocionales reduciría la pensión inicial un 15%, según un estudio realizado por el Instituto Santalucía sobre los efectos en la Seguridad Social de la implantación de este sistema en España.

MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

El sistema de cuentas nocionales, o cuentas individuales, crearía un fondo virtual en el que cada trabajador iría sumando a lo largo de su carrera laboral todas sus cotizaciones a la Seguridad Social.

Llegado el momento del jubilación, el fondo acumulado teórico, ya que seguiría siendo un sistema público de reparto basado en la solidaridad intergeneracional, se transformaría en una prestación vitalicia en el momento de la jubilación mediante un factor de conversión.

Durante la presentación del informe, los coordinadores del equipo académico que ha realizado el estudio han apuntado que la pensión inicial previsiblemente bajará porque el sistema actual tiene un déficit estructural, que se sitúa en aproximadamente el 1,5% del PIB.

Con el cambio a un sistema de cuentas individuales o nocionales, no habría déficits estructurales porque el sistema estaría en equilibrio, aunque sí podría haber déficits coyunturales. Además, se acabaría el debate del retraso de la edad de jubilación, porque sería el propio individuo el que decidiría cuando retirarse, ya que la edad sería flexible.

En concreto, la pensión inicial con este sistema de cuentas nocionales podría variar "mucho" en función de los elementos que se utilicen. De hecho, se podría situar entre el 65% y el 85% de la pensión actual, teniendo en cuenta las condiciones de 2014.

"El sistema actual tiene pendientes que cambian bruscamente. Llega un momento en el que cotizar más años no supone un mayor pensión, mientras que el sistema de cuentas nocionales es más equitativo tanto por años cotizados como por edad de jubilación", han asegurado los coordinadores del equipo académico que ha realizado el estudio.

Además, este sistema de cuentas individuales permitiría a todo el mundo hacer previsiones de cuál va a ser la pensión que van a obtener en un futuro de forma "más cierta". Sin embargo, los coordinadores del estudio han dejado claro que el sistema de cuentas nocionales "no garantiza la suficiencia del sistema, pero el actual tampoco lo hace".

Sin embargo, se trata de un sistema "más justo", porque hay más relación entre lo que se aporta y lo que se recibe. "El sistema actual de pensiones es más generoso de lo que debería ser. Las cuentas nocionales corrigen el exceso de generosidad para que haya una mayor relación entre lo cotizado y lo que se recibirá en el futuro, aunque premiará a algunos y castigará a otros", han subrayado los coordinadores.

Pese a que podría haber individuos que cobren menos que con el actual sistema, la problemática sería "inferior" que si se pasase a un sistema de capitalización, "que en España es imposible", según han apuntado.

"NO ES LA REFORMA DE LAS REFORMAS"

No obstante, el Instituto Santalucía cree que este sistema "no resuelve por sí solo todos los problemas" que tiene en la actualidad y considera que habría que "monitorizar todo lo que va ocurriendo", ya que implantar este sistema "no es la reforma de las reformas ni la única que se podría hacer, pero podría contribuir a dejarlo todo más claro".

Definir el modelo de transición a llevar a cabo también es una tarea importante a realizar, según el Instituto, que también ha afirmado que este cambio de un sistema a otro no tendría por qué tener un coste para ninguna generación, porque se pasaría "de un sistema de reparto a otro de reparto".

Además, el hecho de que el sistema de cuentas nocionales no es un "sistema puro", permitirá que se añada cualquier política redistributiva que se desee, por lo que, habrá pensiones que tendrán que utilizar el complemento a mínimos.

LA PARTE CONTRIBUTIVA SE TIENE QUE PAGAR CON IMPUESTOS

Con la implantación de este sistema, habría que distinguir entre la parte que es contributiva y la que no, ya que la parte contributiva se tiene que pagar con impuestos, mientras que la otra se pagaría con cotizaciones.

En el caso de los autónomos, según los coordinadores del estudio, los trabajadores por cuenta propia deberían darse cuenta de que "están cotizando mal", ya que al hacerlo por la base mínima lo único que consiguen es tener una pensión "muy baja".

"Si siguen con la misma política, la pensión va a ser muy baja, la única solución será que inviertan en algún producto financiero o retrasen su edad de jubilación hasta que tengan una pensión inicial suficiente", han añadido.

