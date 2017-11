Alemania no encuentra trabajadores: la escasez de mano de obra cualificada frenará la locomotora

Lo que no cuentan es que Alemania poco a poco se va "hispanizando". Buscan trabajadores que vivan para trabajar por el p... sueldo mínimo y con ese dinero no se puede vivir en la mayor parte de Alemania. ¿Por qué dejaron entrar a los "refugiados"? Efectivamente, para que "trabajaran como mulos y sin rechistar", pero como no son tontos, no pasan por el aro.