Solo el 5% de las empresas confía en la viabilidad del sistema de pensiones

Las pensiones de jubilación necesitan dos cosas para funcionar:



1) Una relación mínima de cotizantes - jubilados.



2) Una relación mínima de años cotizados - años jubilados.



Cualquier solución que no pase por acometer esos dos factores será demagógica. Otra cosa es que nos gusten las historias de fantasía donde se pueda vivir jubilados sin cotizantes y sin trabajar mucho antes. Pero las matemáticas son inexorables.



¿Qué problemas hay en la relación cotizantes-jubilados? Pues existen dos básicamente. El primero es que nadie tiene hijos. Una sociedad donde la tasa de fertilidad por mujer es de 1,3 hijos no podrá aguantar absolutamente ningún sistema de jubilación. Es imposible que 1,3 personas mantengan a ellos mismos, su hijo y a dos jubilados. El segundo es que además esos hijos deben poder trabajar. Y la legislación española impide el trabajo. Vivimos en un país en el que las empresas trabajan para la administración y la administración, regida por funcionarios que no han levantado una empresa en su vida, aterrorizan a las empresas y determinan absolutamente todas las condiciones que rigen en la vida de la empresa. Como resultado tenemos una tasa de paro brutal.



Por el segundo lado tenemos una edad de jubilación pensada para cuando la gente moría, de media, a los 65 años, y unas condiciones de jubilación muy generosas. Pensemos que por cada 3,5 años cotizados se aporta un año de salario. Por lo tanto si nos jubilamos a los 65 y unos meses, habremos cotizado, de media y siendo muy generosos, suponiendo que prácticamente nadie queda en paro, unos 40 años. Lo que da para 11 años de jubilación. Es decir hasta los 76 años y pico. Pero es que la esperanza de vida en España es de 83 años. Así que se están regalando 7 años por cada jubilado, o dicho de otra forma, 24 años de cotización.



Esas son las cuentas. Luego cada uno podrá culpar a sus monstruos favoritos (que si la corrupción, que si los políticos, que si tenemos demasiados funcionarios, que si los empresarios son unos explotadores ...). Y en algunas de sus fobias no se pude negar que no subyaga cierta justicia. Pero apenas serviría para cubrir un 1% del déficit de las pensiones.



Así que, si se quiere siquiera que haya pensiones:



1) Hay que tener más hijos. Lo siento, sé que la gente ha sido adoctrinada por el eco-socialismo en que la humanidad es mala, y en supersticiones como que hay muchos habitantes. Pero el ser humano es el único capaz de trabajar y la producción alimentaria es capaz de alimentar al triple de población actual sin despeinarse y sin aumentos de productividad. Sé que es duro abandonar el adoctrinamiento al que fue mucha gente sometida en el colegio y por los talibanes ecologistas-socialistas-feministas, pero es la verdad.



2) Facilitar la situación de las empresas para que puedan crear más empleo, suba la demanda de empleo, baje el paro y suban los salarios. Y eso no se logra con terrorismo fiscal y con un ejército de funcionarios dedicados exclusivamente a extorsionar empresas.



3) Agradecer los avances médicos y asumir que al vivir más años tenemos que trabajar más años. Afortunadamente, me atrevería a decir. Ojalá viviésemos mil años y trabajásemos hasta los 950. Pero con cada avance médico viviremos más tiempo y, lógicamente, habrá que trabajar más tiempo para pagar ese tiempo de más de vida como jubilado.