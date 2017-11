330 43

Joaquín Pérez, nuevo líder de USO: "El sindicalismo está desprestigiado porque no hay pluralidad"

26/11/2017 - 12:29

Denuncia la "desventaja brutal" de su sindicato respecto a CC.OO. y UGT y pide reformas legales para situar a USO "donde le corresponde"

El nuevo secretario general de la Unión Sindical Obrera (USO), Joaquín Pérez, considera que el desprestigio que padecen los sindicatos en España se debe a que "no existe pluralidad", pues es un terreno dominado por CC.OO. y UGT, sin que se permita una "verdadera alternativa" al "bisindicalismo".

Pérez, en una entrevista con Europa Press, señala que, aunque USO es el tercer sindicato en España, con más de 11.000 delegados sindicales, "no ocupa el lugar que le corresponde" y sus siglas no son conocidas en muchos lugares.

Por ello, uno de sus objetivos al frente de la USO será el de conseguir que el sindicato aparezca como una "verdadera alternativa" a CC.OO. y UGT y gane presencia institucional.

Pérez admite que no es una tarea sencilla dada la actual legislación, que no beneficia a su sindicato, pues "no puede competir en igualdad de condiciones" con CC.OO. y UGT. Para eliminar "esta desventaja brutal", el nuevo dirigente de USO reclama cambios legales en materia de elecciones sindicales y en la Ley Orgánica de Libertad Sindical.

Esta última normativa contempla que para ser considerado un sindicato "representativo" y, por tanto, con participación institucional, se ha de tener una representación, a nivel estatal, del 10% o superior, porcentaje al que USO no llega pese a superarlo en varias comunidades autónomas.

En este sentido, Pérez considera que la normativa debería reformarse y, al igual que se hace con los partidos políticos, rebajar esos porcentajes a entre el 3% y el 5%. "El panorama político ha cambiado, pero el mundo sindical tiene que cambiar. Su desprestigio se debe a que no hay pluralidad", subraya.

"VÉRTIGO POLÍTICO" A AMPLIAR EL ESPECTRO SINDICAL

El nuevo líder de USO, elegido el pasado viernes con un apoyo prácticamente unánime (99%), quiere dejar claro que el hecho de que su sindicato quiera ganar en presencia institucional "no es algo que vaya contra de CC.OO. y UGT", a quienes incluso les puede venir bien ampliar el espectro sindical.

"Las siglas son herramientas y una mesa de negociación de tres o de cuatro puede ayudar a alcanzar acuerdos", afirma Pérez, quien se ha reunido personalmente con todas las fuerzas políticas con la intención de promover los cambios legislativos que demanda su sindicato.

Y aunque estas reivindicaciones han sido recibidas de manera positiva, el dirigente sindical sabe que es complicado sacarlas adelante porque existe cierto "vértigo político" a entrar en esta materia. De hecho, cree que la mejor manera de conseguir estos objetivos sería que CC.OO. o UGT abrieran ese debate planteando algún tipo de iniciativa.

"Es difícil, pero yo tengo esperanza, porque se está produciendo un cambio generacional en el sindicalismo. En CC.OO. hay gente que viene con cierto aire de cambio", asegura.

Pérez afirma que, en algunas ocasiones, UGT y CC.OO. han querido dejar fuera a USO y, aunque su sindicato tiene un modelo distinto, "independiente y basado en las cuotas que pagan sus afiliados", irá junto a CC.OO y UGT o con cualquier otro sindicato cuando coincidan los objetivos y estén en igualdad de condiciones.

"NO ESTAMOS PREPARADOS PARA LOS CAMBIOS EN EL MUNDO DEL TRABAJO"

Además de conseguir una mayor presencia institucional, el nuevo secretario general de USO no se olvida de los objetivos que le son propios a un sindicato: luchar por mejorar las condiciones de los trabajadores.

Así, entre sus metas para los próximos cuatro años, se encuentran la de seguir combatiendo la precariedad laboral, subir los salarios y "humanizar" el mundo del trabajo prestando atención y asistencia a las nuevas formas de trabajo que están surgiendo (trabajadores digitales, de 'startups', los repartidores conocidos como 'bikers', etc.).

"Nos vienen cambios en el mundo del trabajo para los que no estamos preparados y tiene que haber una respuesta sindical", subraya Pérez, que más que hablar de derogar reformas, cree lo que hay que hacer es "dejar de lamerse las heridas" y hacer propuestas que conduzcan a cambios en la legislación laboral y fiscal.

