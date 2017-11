330 43

Indra transforma la industria hotelera con más de mil hoteles en cartera y 20 millones de reservas gestionadas

26/11/2017 - 12:00

Indra se ha convertido en una de las empresas de referencia en el ámbito global para la transformación tecnológica de la industria hotelera, tras haber conseguido implementar sus sistemas en más de 1.000 hoteles de 39 países y haber gestionado más de 20 millones de reservas con su Suite TMS.

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

Dicha Suite de productos comprende una amplia oferta para el sector: Hub de Pagos, Channel Manager, CRS, PMS, POS, ERP, Operational Dashboard y Busines Process Planning. Además, INDRA (IDR.MC )ofrece soluciones reconocidas en los ámbitos de Pre-Openning o de CRM, que posibilitan el crecimiento y una gestión 360º del cliente.

En la actualidad, la compañía está liderando implantaciones y desarrollos con alojamientos hoteleros de los cuatro continentes y se ha convertido en "el socio tecnológico ineludible para liderar la transformación digital en la industria, con soluciones diferenciales y una apuesta por la innovación que se ha plasmado en proyectos de éxito".

"Principios como la fidelización, el incremento de la venta directa y cruzada, así como la optimización de operaciones siguen siendo claves para garantizar la rentabilidad de los hoteles, y las tecnologías no sólo son una palanca necesaria para conseguirlo, sino que se han convertido en una pieza esencial de la propia estrategia de negocio", afirma la directora de Hospitality y Turismo en Indra, Bernardette Orallo.

Entre los principales retos a los que se enfrenta el sector turístico figuran el conocimiento del cliente y la mejora de su experiencia global durante todo el proceso de viaje (el denominado 'customer journey').

En el escenario actual, en el que las nuevas tecnologías y el acceso a redes sociales han creado consumidores hiperconectados, que tienen un poder de decisión absoluto sobre sus viajes y traslados, las compañías hoteleras deben contar con una oferta diferencial, a medida y perfectamente personalizada, que permita la interactuación constante con el viajero, aportándole propuestas de valor que hagan de su relax y descanso una experiencia única e inolvidable.

Orallo remarca que, consciente de esta realidad, Indra apuesta por un servicio que se basa en tres grandes pilares, entre los que se encuentra la Conveniencia, para que los servicios que se proporcionen permitan prestar una atención más simple en cualquier lugar y en cualquier momento.

Los otros dos pilares son la Sensibilidad, para ofrecer prestaciones proactivas que estén, de verdad, orientadas a las necesidades reales de los clientes y los consumidores; y la Relevancia, para saber brindar una atención personalizada en los momentos requeridos por los huéspedes y en función de sus necesidades reales y de sus preferencias.

En línea con ello, tecnologías como el Big Data, la realidad virtual, la robotización, la Inteligencia Artificial (IA) o el Internet de las Cosas (IoT) no sólo forman parte ya de los planes estratégicos de las principales industrias hoteleras, sino que anuncian un cambio absoluto de los procesos de negocio y los servicios de atención para los próximos cinco años.

Precisamente, muchas de estas soluciones digitales contribuyen a solucionar otros grandes desafíos que amenazan con la pervivencia futura de la gran mayoría de cadenas hoteleras, como la necesidad de alcanzar una gestión comercial eficiente, sacando partido a las herramientas de ventas y call center; o el aumento de ingresos por cliente, que implica ya no sólo la captación de nuevos huéspedes, sino la satisfacción de los que repiten y el aumento de los ingresos que estos generan con numerosos servicios complementarios.

SOLUCIONES QUE TRANSFORMAN EL NEGOCIO

Entre las soluciones de Indra destaca su Suite TMSforHospitality, una oferta de software única para la gestión integral del negocio que permite gestionar los procesos y operaciones de empresas de Turismo y Hospitality.

Esta solución contempla, por sí sola, todas las operaciones en hoteles, cruceros o restaurantes (reservas, check in/out, eventos, gestión de cocina, etc.), las políticas de ventas e inventario en una sofisticada central de reservas, la gestión de servicios complementarios y de valor (eventos, spa, restauración, ocio, etc.) y la integración de los canales de distribución o el mismo comercio electrónico, tanto el que realiza la empresa turística con otras empresas (OTA, AAVV, TTOO) como con los clientes finales.

Asimismo, también incluye las soluciones de pagos presenciales o electrónicos, herramientas analíticas avanzadas de recomendación para la venta cruzada de forma personalizada e incluso los SW ERP y de Cuadros de Mando específicamente confeccionados para Hospitality, que permiten la gestión integrada por parte de las Direcciones Financieras y de Operaciones.

La compañía pone también a disposición de los hoteleros un entorno de trabajo, denominado Digital Lab, en el que pueden desarrollar, probar y analizar ideas disruptivas que tengan por objetivo mejorar la experiencia de usuario y optimizar la eficiencia operativa, con el fin de que ellos mismos puedan valorar la conveniencia de utilizar aquellas que más se adapten a sus negocios.

Además, cuenta con tecnología que monitoriza las opiniones de los huéspedes en las redes sociales, facilitando así la toma de decisiones en tiempo real por parte de los alojamientos. A ellas se suman otras aplicaciones CRM, como por ejemplo de contact center, orientadas a mejorar la atención a los clientes; o las tecnologías de Gestión del Ciclo de Vida de los Hoteles, para gestionar de forma centralizada los diferentes procesos, métodos y tecnologías de las cadenas hoteleras o de restauración en su actividad de Desarrollo de Negocio.

"Cubrimos toda la cadena de valor de nuestros clientes, les acompañamos en su crecimiento y somos un habilitador para la transformación digital de las empresas turísticas a través de nuestros productos de SW y soluci ones de IT. No puede ser de otro modo ya que formamos parte de la industria de Hospitality y por tanto nuestra misión es contribuir a su desarrollo y al éxito de nuestros clientes en el nuevo contexto digital", agrega la responsable de Hospitality y Turismo en Indra.

