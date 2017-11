La sequía aviva el temor a una subida de los precios de la luz este invierno

Al 6. Por fin un comentario sensato. Enhorabuena. El caso es que en Francia se usa la energía nuclear desde hace mucho y no tienen ningún complejo por ello. Saben de sobra que el consumo actual no se puede mantener sin las nucleares (que en 20 ó 30 años la cosa sea diferente, puede ser, no lo niego). Si se le hace caso a los ecologístas, la cantidad de energía disponible baja y cuando eso sucede, el paro aumenta y la economía se va a tomar por donde amargan los pepinos. Un ejemplo es que en Alemania están en contra de la energía nuclear y están con el follón de cerrar las centrales nucleares, peeeeeero a la vez están quemando más carbón que antes y, por cierto, haciendo que aumente mucho la "pobreza energética" de los menos pudientes. A buen entendedor...