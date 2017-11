Las regiones exigen 104.000 millones al Gobierno por la "deuda histórica"

Vaya cuadro, un conjunto de malos administradores que pretenden no tener nada que ver con su situación, donde no importa como han llegado a tener la deuda que tienen.



Siguiendo su razonamiento, un señor que gana 800 o 900 € al mes y se endeuda muy por encima de sus posibilidades, podría decir que su situación es consecuencia de una mala distribución de los salarios y pedir los atrasos que el calcula han dejado de pagarle.



Pero el caso es que nadie asume que ha gastado lo que no tenía y ahora no le salen las cuentas, y todos miran al vecino que gasta mucho y ellos no han de ser menos, es decir, como en otros campos: y tú más.



Y quien pone orden entre tanto desbarajuste?.



Serán los mismos que han llevado al sistema a la bancarrota y están implicados en todas las chapuzas hechas a lo largo del tiempo?, visto lo visto yo no les dejaría administrar ni la escalera de mi bloque, pero que alternativa hay?.