Pescadores, decepcionados por la cuota de captura de atún rojo, piden no modificar el reparto entre flotas

24/11/2017 - 14:01

La Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE), que aglutina a 240 buques de pesca andaluces y más de 1.200 tripulantes, ha calificado este viernes como "decepcionantes" las conclusiones de la 25ª reunión ordinaria de la Comisión Internacional para la Conservación del Atún Atlántico (Iccat por sus siglas en inglés) en lo referente al atún rojo y ha pedido que no se publique el Real Decreto que modificaría el reparto actual entre las distintas flotas españolas.

En una nota, la federación andaluza, integrada en Cepesca, ha considerado que la Unión Europea (UE) no ha sabido negociar al permitir que, a pesar de los informes científicos que verificaban la recuperación de esta especie, el Total Autorizado de Captura (TAC) de atún rojo para 2018 se haya fijado en 28.000 toneladas, cuando todo el sector estaba convencido de que se podría haber llegado a las 32.000 toneladas. Igualmente, ha criticado que, además de no haberse conseguido este crecimiento en las capturas, Iccat haya modificado las claves de reparto a favor de países no pertenecientes a la UE.

Según esta federación, la modificación de la clave de reparto se traduce en que el resto de países van a recibir más cuota a costa de la de los europeos y opina que la Comisión Europea no ha sabido defender adecuadamente los intereses de la UE y de sus pescadores.

Igualmente, ha considerado que, aunque Europa dispondrá de una cuota en torno a 15.850 toneladas en 2018, sus capturas disminuirán 2,4 puntos porcentuales, y es previsible que esta reducción aumente en 2019 y 2020 a favor de países terceros, tales como Argelia, Turquía, Túnez, Egipto a Albania. En el caso de España, dispondrá en 2018 de una cuota de unas 5.000 toneladas, frente a las 4.243 toneladas actuales.

En las circunstancias actuales, Faape entiende que no se dan las condiciones adecuadas para publicar el Real Decreto que modificaría el reparto actual de capturas entre las distintas flotas españolas, y ha indicado que esto podrá asumirse cuando cambie el escenario actual.

Por último, la federación no entiende que, a la luz de los datos expuestos por el comité científico de Iccat, este organismo haya decidido no cambiar a un plan de gestión en 2018, aunque hay un compromiso para hacerlo de cara a 2019.

Creada en 1991, la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras aglutina a doce asociaciones del sector pesquero de Andalucía que suman 240 buques y 1.200 tripulantes. Desde su fundación, Faape ha trabajado a favor del desarrollo y la sostenibilidad de las flotas andaluzas en la práctica totalidad de modalidades de pesca: arrastre, cerco, palangre de fondo, palangre de superficie y artes menores como trasmallos, nasas y rastros.

