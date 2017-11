El PP plantea incentivos para que vuelvan las empresas a Cataluña

Se trata de un paquete de ayudas fiscales incluido en el programa electoral

El portavoz del Grupo Popular, Rafael Hernando, junto al presidente del PPC y candidato a la presidencia de la Generalitat, Xavier García Albiol, ayer. EFE

El Partido Popular está decidido a recuperar el tejido empresarial de Cataluña atrayendo a las compañías que se han ido marchando desde el 2 de octubre, como consecuencia del procés. De este modo, y con motivo del programa electoral de su candidato, Xavier García Albiol, los populares catalanes darán a conocer en estos días un programa de incentivos fiscales que afectará a las sociedades mercantiles que se marcharon por la inseguridad jurídica y política, pero también para las que han decidido permanecer en esta comunidad.

El objetivo no es otro que la vuelta de las empresas que han huido de Cataluña, además de persuadir a las que continúan. No obstante, el dirigente catalán no especificó en qué consistirán esas primas para las compañías, porque en estos momentos el programa electoral sigue abierto y quedan los detalles técnicos.

La petición empresarial

El anuncio del PP se ha producido a menos de 24 horas después de que el presidente de Foment del Treball, la patronal de las grandes empresas catalanas, Joaquim Gay de Montellà, pidiera al presidente Rajoy, incentivos especiales para estimular al sector y ayudar a que las empresas regresen a Cataluña. También pidió al jefe del Ejecutivo un "plan de choque económico".

Joan Rosell, presidente de la CEOE, insistió, por su parte, en que sería positivo eliminar las diferencias fiscales que se producen entre las distintas comunidades autónomas. El presidente Mariano Rajoy presidió el miércoles la entrega de premios anuales de Foment y, en su discurso, tendió su mano a los empresarios y les pidió que ayudaran a que se recuperara la confianza en Cataluña. En este sentido, hizo un llamamiento concreto para que se frenara la salida de empresas de Cataluña.

Hasta ayer, y desde el pasado día 2 de octubre, un total de 2.724 empresas habían trasladado su sede social desde Cataluña a otras zonas de España por el temor a la inseguridad jurídica en la región. El volumen de salidas alcanzó su mínimo la semana pasada, con un total de 180, y el descenso continuó el lunes, con 34 traslados, el martes, con 27, y el miércoles, con 42 fugas, según los datos del Colegio de Registradores.

La desaceleración de la salida de empresas de Cataluña está en línea con las declaraciones del presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quien solicitó a las compañías que permanezcan en la región tras la "normalización" institucional propiciada por la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la convocatoria de elecciones autonómicas el 21 de diciembre por parte del Gobierno central.

Repetición de elecciones

El candidato de los populares valoró ayer los posibles escenarios tras el 21-D y, entre los muchos barajados, no descartó la repetición de las elecciones autonómicas. En opinión de Xavier García Albiol, todos los escenarios pasan por Miquel Iceta, quien va a estar en todas las fotografías.

Y la prioridad del PSC -aclaró- choca con los intereses del PSOE, ya que para Iceta es primordial un acuerdo con Podemos y Esquerra, si ésta abandona la vía unilateral independentista. Llegados a este punto, sospecha que Pedro Sánchez discutirá con el PSC y esta situación acabará en nuevas elecciones. Por cierto, una solución que no ve con malos ojos el Partido Popular de Cataluña, aunque Génova no opina.

PUBLICIDAD