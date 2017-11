330 43

Azpiazu niega que haya tocado el 'cuponazo' con la nueva ley del Cupo y dice que no hay "ni trampa ni cartón"

24/11/2017 - 9:12

El consejero vasco denuncia que Ciudadanos trate "de poner al conjunto de los españoles en contra de los vascos"

BILBAO, 24 (EUROPA PRESS)

El consejero de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, Pedro Azpiazu, ha negado que a Euskadi le haya tocado el 'cuponazo' con la aprobación de ley del Cupo, donde no hay "ni trampa ni cartón", y ha lamentado que Ciudadanos trate "de poner al conjunto de los españoles en contra de los vascos".

En declaraciones a RNE y Radio Euskadi, recogidas por Europa Press, Azpiazu se referido al apoyo mayoritario dado este jueves por el Congreso de los Diputados a la ley del Concierto Económico y del Cupo.

Tras afirmar que en el Cupo vasco "no hay ni trampa ni cartón", y por lo tanto a Euskadi no le ha tocado "el 'cuponazo'", Azpiazu ha lamentado el voto contrario este jueves de Compromis y Ciudadanos y ha advertido de que a ambas formaciones "no les importa el Cupo sino otras cuestiones de carácter electoral y político".

"Estos partidos piensan que con esas posiciones lo que hacen es ganar votos, pero utilizar el Concierto Económico o el Cupo para ganar votos en otros ámbitos territoriales no se debe hacer", ha defendido.

En esta línea, ha recordado que la implantación de Ciudadanos en Euskadi "es la que es" y, por ello, "mira a Cataluña y a España y utiliza el Concierto para hacer su campaña". "Trata de poner al conjunto de los españoles en contra de los vascos lo cual me parece que no debe producirse", ha incidido.

Asimismo, ha valorado que el acuerdo es "bueno" al dar estabilidad financiera y política: "Nos permitirá una financiación adecuada lo que es muy importante para las instituciones y los ciudadanos vascos".

Por otro lado, ha advertido de que las comunidades autónomas que tengan "necesidades de financiación" lo que tienen que reclamar es contar un buen modelo de financiación autonómica, pero eso "no hay que conseguirlo a base de que no haya una buena ley del Concierto".

A su juicio, es necesario separar ambas cuestiones, ya que el sistema del Concierto Económico es un sistema propio del País Vasco, de sus instituciones forales, que "hay que respetar", al igual que "nosotros respetamos el sistema de las comunidades de régimen común". "Que defiendan sus intereses a costa del Concierto no me parece oportuno", ha denunciado.

PRESUPUESTOS

Cuestionado por la influencia que puede tener la aprobación de las leyes del Concierto y el Cupo en la negociación presupuestaria en el Estado, Azpiazu ha advertido de que ambas cuestiones son independientes.

"En el Congreso de los Diputados se han aprobado unos proyectos que estaban aprobados por la comisión mixta del Concierto el pasado mes de julio. Lo que se ha hecho es tramitar un acuerdo entre gobiernos", ha indicado, para añadir que los acuerdos que haya con el Gobierno de Rajoy en materia presupuestaria dependerán "en todo caso del PNV, no del Gobierno Vasco".

