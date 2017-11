330 43

Economía.- El PP replica al PSOE que la UE condiciona el plan de carreteras a grandes obras pero asegura que habrá pymes

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

El portavoz de Fomento del PP en el Congreso, Miguel Barrachina, ha recordado este jueves al PSOE que la Comisión Europea condiciona el Plan Extraordinario de Inversión de Carreteras (PIC) a, entre otras cuestiones, grandes proyectos, y que, en todo caso, participarán de estas obras pequeñas y medianas empresas.

De esta forma, Barrachina ha replicado las acusaciones lanzadas por su homólogo socialista, César Ramos, quien este jueves ha criticado que el PIC "parece planificado por Seopan", organización patronal que aglutina a las principales constructoras.

En declaraciones a Europa Press, el diputado 'popular' ha señalado que "la única posibilidad para que sean elegibles han de ser obligatoriamente grandes obras y de interés europeo", y que por ello se negocian hasta 20 obras "de gran capacidad" que, por ello, "obligatoriamente han de ser de un importe entre 200 y 300 millones".

"No porque sea una ocurrencia del ministerio, sino una consideración que tiene la Comisión Europea, por el esfuerzo realizado, para que no compute como gasto este año, sino cuando efectivamente vayas pagando la obra. Si hiciésemos miniobras, no computaría", ha dicho.

"LAS PYMES NO SOLO PUEDEN, SINO QUE VAN A ESTAR"

En todo caso, Barrachina ha dicho que en los grandes proyectos "no sólo pueden entrar" estas empresas, "sino que van a entrar", pues ha asegurado que la nueva Ley de Contratos del Sector Público "permite que entren pequeñas empresas" y porque, ha asegurado, Fomento "ha estado hablando con todas las asociaciones representantivas del sector".

"Ya hay comunicación de que se han configurado UTEs (unión temporal de empresas) para poder presentarse. Esta es una polémica que cae el día que acaben presentándose a las adjudicaciones", ha aseverado, tildando las quejas de Ramos como "puro fuego de artificio".

Además, ha dicho que las dificultades aludidas por el portavoz socialista sobre las dificultades para conseguir información no son tal, pues cree que "hoy en día es muy barata" --"A diferencia de cuando gobernaba el PSOE, que no había Dios que te diese un préstamo", ha apostillado-- y ha recordado que Bruselas también respaldará ese aspecto.

"Buena parte del interés es porque la financiación va a ser directamente de la UE, y por tanto, con condiciones más económicas", ha dicho Barrachina, que se ha mostrado sorprendido por el "llamativo nivel de desconocimiento" del PSOE sobre esta cuestión.

Por último, ha destacado que la propia patronal Seopan manifestó recientemente en el Congreso que las licitaciones de obra pública al sector privado, desde el anterior Gobierno socialista, había caído un 97%.

Respecto a las exigencias de Ramos para que el ministro presente las líneas generales del Plan Nacional de Infraestructuras, el portavoz 'popular' de Fomento ha dicho que "el problema que tiene el PSOE desde que salió Pedro Sánchez es que, salvo emergencias como con Cataluña, no hay más disposición de llegar a más acuerdos".



PUBLICIDAD