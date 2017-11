El Gobierno lamenta los aranceles de EEUU y trabaja para encontrar una solución para la aceituna española

Foto: Archivo

La ministra de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, ha lamentado la decisión de Estados Unidos de imponer un arancel sobre las aceitunas de mesa española al no estar justificado, pero el Gobierno trabaja ya junto a la Junta de Andalucía y la Comisión Europea para encontrar una solución a este conflicto.

"No nos ha gustado la decisión, pero se trata de una decisión provisional. Entendemos que no está justificado ningún procedimiento como éste sobre la aceituna. Estamos trabajando para demostrar a la Administración norteamericana que no existe 'antidumping', ni subvenciones que sean contrarias a la Organización Mundial del Comercio (OMC), ha asegurado García Tejerina durante un encuentro con la prensa.

La titular del ramo ha subrayado que todas las partes implicadas ya están trabajando para que "no se impongan estas medidas". "En el caso de que sea así, haremos valer dentro de los organismos internacionales que todas las ayudas que se dan en le UE son conformes a la regulación", ha recalcado.

García Tejerina ha explicado que la Administración de Donald Trump recibirá toda la información sobre el proceso. "Es cierto que no han sido todo lo drásticas que podrían llegar a ser, pero es algo que no compartimos", ha subrayado.

De esta forma, la ministra de Agricultura, que ha señalado que hasta primavera no estará el expediente definitivo, no descarta recurrir ante la Organización Mundial del Comercio (OMC). "Confío en no tener que defender ante la OMC las ayudas de la PAC, porque en la documentación que aportaremos demostraremos que las ayudas son conformes a la normas mundiales de comercio y que no distorsionan el comercio mundial", ha insistido.

Sin embargo, ha indicado que en la Comisión Europea esta situación ha provocado "cierta preocupación", ya que tras las aceitunas de mesa españolas podría afectar a cualquier producto europeo. "Todas las ayudas de la PAC desde 2003 están orientadas a ser escrupulosas con la medidas para que no haya distorsión en el comercio", ha recordado.

Arancel de Estados Unidos

El secretario de comercio de los Estados Unidos, Wilbur Ross, anunció ayer un nuevo arancel a las importaciones de aceitunas maduras procedentes de España de entre el 2,3% y el 7,2%, tras determinar que éstas se venden por debajo de su precio de mercado por las subvenciones que recibe.

Esta resolución llega tras la apertura de una investigación a petición de la Coalición para el Comercio Justo de la Aceituna, cuyos miembros individuales son Bell-Carter Foods y Musco Family Olive.

El departamento de Comercio ha determinado de manera preliminar que el arancel a los exportadores de España oscile entre el 2,31% y el 7,24%, y a menos que se posponga, el anuncio de la determinación final está programado para el 4 de abril del próximo año.

En 2016, las importaciones de aceitunas maduras de España fueron valoradas en unos 70,9 millones de dólares (60,2 millones de euros).

PUBLICIDAD