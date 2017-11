330 43

Economía/Finanzas.- EBN Banco crea una sociedad de valores que comenzará a operar a principios de 2018

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

EBN Banco ha creado la sociedad de valores EBN Securities, que ofrecerá tres servicios distintos de gestión financiera a través de su nueva plataforma digital EBN Grow y comenzará a operar a principios del próximo año.

La Comisión Nacional del Mercado de Valores autorizó la actividad de EBN Securities el pasado 22 de septiembre. La plataforma actuará como intermediario financiero independiente en diferentes niveles de autogestión que los clientes podrán elegir y combinar en función de sus objetivos y conocimientos. Las tres modalidades ofrecen al usuario información exhaustiva y herramientas sofisticadas para la planificación de las inversiones.

El director de la nueva sociedad de valores, Alberto Blanco, ha señalado durante la presentación del proyecto que el cliente objetivo de la entidad es aquel de perfil económico y de conocimientos medio-alto/alto que se encuentren cómodos involucrándose en la gestión de sus inversiones y que quieran tener acceso a la información y a sus carteras de forma rápida, sencilla y actualizada.

"Mantendremos unas comisiones competitivas, en línea con el mercado, pero ofreciendo mucha información, tecnología e independencia. Queremos competir por servicio, no sólo por precio", ha destacado Blanco.

En este sentido, ha apuntado como potenciales clientes a aquellos usuarios de antiguas cajas extintas que no tienen una especial fidelidad a la nueva entidad que se ha creado para sustituir a la antigua, así como a las "grandes masas de clientes de bancos" descontentos con el servicio con el que cuentan. "Les vamos a contar algo que no es que no se lo hayan contado antes, sino que lo haremos de forma distinta", ha indicado.

Se trata de uno de los primeros pasos que ha dado la entidad en el marco de su política de remodelación de la actividad que EBN Banco ha emprendido en los últimos meses. En esta línea, Blanco ha afirmado que "España es una bomba demográfica con patas" y un mercado en el que considera que pueden participar de la necesidad de las personas de planificar financieramente su futuro ante la incertidumbre que genera la actual situación de las pensiones en el país.

"Entendemos que para que una inversión crezca y dé sus frutos se necesitan dos requisitos básicos: tiempo y dedicación, entendida ésta última como una correcta planificación", ha remarcado, y ha añadido que "para alcanzar una relativa tranquilidad financiera el día de mañana, es necesario empezar a planificar desde hoy".

TRES VIAS DE GESTION

La primera modalidad que ofrece es EBN Trade, destinado a un inversor que dispone de conocimientos para gestionar por sí mismo su cartera y que podrá acceder a un servicio autogestionado de inversiones y comisiones de intermediación "competitivas y adaptadas a su actividad", según ha explicado Blanco.

Así, el usuario podrá comprar y vender acciones, ETFs, derivados y fondos de inversión tanto nacionales como internacionales con la información y las herramientas que proporciona la entidad, en condiciones equiparables a las de un trader profesional.

De su lado, EBN Advice es un servicio destinado a inversores que cuentan con determinados conocimientos financieros pero no disponen del tiempo o la formación suficiente como para llevar a cabo un seguimiento exhaustivo de los mercados. Partiendo de un perfil inicial que puede ser conservador o más agresivo, la plataforma plantea una cartera de partida preseleccionada por el equipo asesor que el inversor puede adaptar y modificar.

La herramienta optimiza la cartera apoyándose de inteligencia artificial y aplicando criterios de diversificación y liquidez, entre otros, susceptible de ser comparada con distintos índices y simular comportamientos teóricos pasados o proyectar posibles rendimientos futuros. Asimismo, la plataforma ofrecerá rebalanceos periódicos cuando produzcan desviaciones sobre los parámetros definidos en los diferentes perfiles de riesgo.

La tercera modalidad que ofrece es EBN Manage, para inversores que prefieran delegar completamente la gestión de sus inversiones y acceder a carteras diferentes en función de su perfil de riesgo. Según ha explicado la entidad, estas carteras estarán compuestas de forma cerrada por fondos de inversión o por ETFs, debido a su comportamiento fiscal y de mercado, con el objetivo de dotarlas de una cierta homogeneidad.

ACUERDOS CON GESTORAS

Dado que EBN Grow no dispone de 'track record' para que sus potenciales clientes puedan evaluar la calidad de este servicio propio de gestión discrecional, las carteras modelo que pondrá a disposición de sus clientes serán las de entidades con las que ha alcanzado acuerdos, como Deutsche Asset Management, Morningstar, Vanguard y Blackrock.

Un punto a destacar es que la nueva sociedad de valores ofrecerá los productos a sus clientes sin aceptar retrocesiones por el acceso a los mismos, en línea con las nuevas directrices exigidas por la normativa MiFid II. De esta manera, solo ofrecerá acceso a clases limpias de las IICs que pongan a su disposición las distintas gestoras, con el objetivo de que los clientes sepan cuál será la comisión de gestión desde el primer momento.



PUBLICIDAD