Azpiazu dice que siguen trabajando con el PP para buscar un acuerdo presupuestario, que reconoce que no será "fácil"

23/11/2017 - 14:45

El consejero de Economía y Hacienda del Gobierno vasco, Pedro Azpiazu, ha afirmado que el Ejecutivo sigue trabajando con el PP para buscar un acuerdo presupuestarios, que "no será fácil", y ha añadido que tampoco han descartado todavía a Elkarrekin Podemos.

Azpiazu ha realizado estas manifestaciones en Madrid, a donde se ha desplazado para asistir al pleno del Congreso en el que se ha aprobado nueva Ley quinquenal del Cupo y la de modificación del Concierto Económico vasco.

En relación a la negociación presupuestaria de la Cuentas vascas, ha señalado que todavía no han descartado a Elkarrekin Podemos. "Podemos todavía está ahí, aún no lo hemos descartado, pero no va a ser fácil", ha añadido.

Azpiazu ha manifestado que la negociación con el PP también se sigue manteniendo y, en este caso, ha señalado que "tampoco va a ser fácil porque aquí no hay nada fácil".

El Ejecutivo vasco reconoce, según han apuntado fuentes del Departamento de Economía y Hacienda a Europa Press, que, aunque prosiguen los contactos con Elkarrekin Podemos y no se da "por rota", el pacto se ve cada día "más complicado", sobre todo, por la situación interna de esta fuerza política.

En el caso del PP, prosigue la comunicación con ellos, y se sigue trabajando para buscar el consenso, mientras que el Gobierno vasco sí que da por descartado el acuerdo con EH Bildu.

