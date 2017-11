El Congreso aprueba el nuevo Cupo vasco con 294 votos a favor y 36 en contra

A ver, ojala Madrid fuese un paraíso fiscal, así el resto de CCAA la copiarían para no quedarse fuera del progreso y desarrollo, pero no es así, en este país los únicos que pueden legislar fuera del régimen general son País Vasco y Navarra, seguida de cerca por Cataluña, gracias a la aprobación de su Estatut por Zapatero, ese que quieren ampliar aún más, pero no, no se puede competir contra el País Vasco o Navarra si estos deciden bajar por poner un ejemplo el impuesto de sociedades, el resto tenemos que aguantarnos, pues no podemos hacer competencia contra ellos, al contrario que ocurriría con Madrid, lo que puedan legislar en Madrid, lo puede hacer en cualquier otra CCAA, esto es la realidad, os escueza o no.