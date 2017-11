330 43

González de Frutos (Unespa) dice que los legisladores y supervisores tienen un papel en la innovación

23/11/2017 - 11:30

La presidenta de Unespa, Pilar González de Frutos, ha defendido que la innovación "no depende únicamente de los innovadores", ya que también lo hace de los legisladores y los supervisores.

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

"Un asegurador que de serlo se precie no da un paso relevante en su gestión si no sabe antes de hacerlo que no va a levantar serias resistencias en el supervisor, porque hacer negocio contra el supervisor es la peor de las ideas que se le puede ocurrir a alguien", ha apuntado durante su intervención en la I Jornada de Seguros de AFI.

En su opinión, la innovación es una "herramienta de cambio" que no tiene la potencialidad de "hacer desaparecer a nadie", dado que el único que corre este riesgo es el que "por razones diversas, se enroca en la idea de que nada va a cambiar". "Entender la innovación es entender el cambio que comporta", ha añadido.

González de Frutos ha apuntado que la longevidad es uno de los retos a los que se enfrenta la sociedad y, aunque ha matizado que no es un factor totalmente negativo, ha indicado que "como todo cambio, tiene un perfil de riesgo".

"Lo que hay que hacer con los riesgos, esto los aseguradores lo sabemos, no es evitarlos, porque evitar el riesgo es salirse de la vida. Lo que hay que hacer es gestionarlos", ha señalado.

Según ha dicho, el impacto de la longevidad sobre el seguro "es muy amplio". Como ejemplo, ha explicado que en 2030, "si no lo remedia antes la conducción autónoma", los conductores mayores "serán la principal fuente de siniestralidad del seguro del automóvil".

En todo caso, ha señalado que los españoles tienen una cultura del ahorro menor que en el resto de Europa, así como "capas sociales con una muy pequeña, nula incluso, propensión marginal al ahorro".

"Más que cultura del ahorro, lo que existe es conciencia del ahorro. Y eso es lo que nos falta en España, es lo que tenemos que mejorar", ha apuntado.

PUBLICIDAD