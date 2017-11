330 43

La penetración de los 'digital wallets' alcanzará el 59% en 2022, según Oliver Wyman

23/11/2017 - 10:59

Los usuarios de estos servicios podrían beneficiarse del pago a través del móvil este Black Friday

MADRID, 23 (EUROPA PRESS)

La penetración de los 'digital wallets' a nivel global alcanzará el 59% en 2022, frente al 44% de 2017, según recoge un informe elaborado por la consultora de gestión Oliver Wyman, que remarca que el Black Friday representará una buena oportunidad para medir la creciente penetración de los pagos digitales frente a otros medios de pago, como las tarjetas de crédito.

El estudio 'Achieving top of digital wallet: The new competitive battleground for credit card issuers', destaca que la elevada penetración de smartphones, el crecimiento de la aceptación de pagos digitales por parte de los comercios y las facilidades de inclusión de funcionalidades en los dispositivos harán que los pagos digitales "se incrementen notablemente en los próximos años".

En este sentido, la consultora añade que los beneficios de estos métodos de pago para los usuarios se multiplicarán, permitiéndoles el uso de líneas adicionales de crédito, promociones, bonificaciones y garantías de producto, tanto en ese punto de venta como en transacciones posteriores, al mismo tiempo que asegura que las barreras de adopción "se han superado".

Por ejemplo, apunta que en Estados Unidos, donde está centrado el estudio, los distribuidores minoristas que aceptan Apple Pay representan ya el 35% de las ventas totales, frente al 4% de hace dos años, y que en China el 76% de los consumidores urbanos ya utilizan pagos digitales o están interesados en hacerlo.

El socio de servicios financieros de Oliver Wyman, Dieter Staib, ha afirmado que el incremento de los pagos digitales a través del móvil, "podría cambiar las reglas de juego de los medios de pago", ya que en un futuro próximo los emisores de tarjetas deberán competir tanto para conseguir un lugar en las carteras digitales de los usuarios como para ser seleccionados para realizar las transacciones en función de los beneficios que aporten al consumidor.

El informe establece cinco tipos de perfiles tras analizar el comportamiento de 4.000 usuarios en Estados Unidos durante dos años: 'Loyalists' (fieles que cuentan con una sola tarjeta de crédito), 'Full switchers' (que han cambiado una sola vez de tarjeta principal), 'Occasional togglers' (que cambian de tarjeta ocasionalmente), 'Optimizers' (que cambian de tarjeta frecuentemente) y 'No primary card' (que no cuentan con una tarjeta de crédito principal).

Oliver Wyman señala que la tendencia en EEUU, que se irá trasladando progresivamente a distintos países europeos, refleja cómo en mercados maduros el 50% de la población ha dispuesto de varias tarjetas de crédito que le permitiría cambiar habitualmente para conseguir beneficios a corto plazo.

El informe también destaca cómo los clientes que cambian con mayor frecuencia generan mayores ingresos para los emisores de tarjetas gracias a la disposición de saldos revolving más elevados.

PUBLICIDAD