Los precios y las estancias en los hoteles catalanes echaron el freno en octubre ante el envite independentista

Un verano pasé dos semanas en la costa Brava y visité Gerona que es digna de ver...aunque sea independentista, los paisajes de la costa Brava son preciosos, eso sí el agua está fría, hay corrientes y por la noche no se puede estar en una terraza sin que te de frío, por eso prefiero Ibiza, Benidorm, o Marbella...no hay color, además los hoteles en la Costa Brava son cutres, los paseos marítimos son cutres, quizás por esa tacañería ancestral, y por cierto vi en acción a los Mossos lanzando pelotas de goma, sin motivo, ni razón...yo pensaba que eran psicópatas, ahora son pacifistas.



Pero no se me ocurrió ir a Barcelona porque no tiene nada que ver...el cava es una mala copia del Champán, y la pizza Tarradellas es peor que la pizza del Alcampo pero costando 1 euro más....yo no hago boicot a los productos catalanes, simplemente no los compro porque son caca de la vaca...y mi sentimiento hacia los catalanes no es de odio, como el que tienen ellos, simplemente los supremacistas me resultan repulsivos...no lo puedo evitar...aunque es cierto que no todos los catalanes lo son.