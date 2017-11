¿Y si todo el mundo fuera vegano? Sería bueno para la tierra, malo para la gente

Se me olvidaba, claro, esto se arreglaría con un férreo control proletario de todos los medios de producción. Planificando estatalmen te lo que habría que producir. Eliminando el dinero y distribuyendo equitativamente toda la producción obtenida. Para ello habría que subir los impuestos, no pagar la deuda, etc.....O sea, el efecgto sandía: Verde por fuera y rojo por dentro.



Menos mal que aunque parezca mentira, queda sentido somún y lo que es más importante, de supervivencia.



Para celebrarlo me voy a comer unos callos con garbanzos, garbanzos de bote por supuesto que, están muy buenos, son rápidos de cocinar (mi trabajo y el tiempo a mi familia no me dejan mucho tiempo), son importados de países de economías poco desarrollados (c0n lo cual favorezco su balanza de pagos).



Saludos