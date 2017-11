330 43

Guindos afirma que españa peleará para que estados unidos no aplique ningún arancel a la aceituna

22/11/2017 - 14:04

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos, señaló este miércoles que el Gobierno peleará para que Estados Unidos no imponga un arancel a las importaciones de aceitunas españolas.

Así lo indicó en declaraciones a los periodistas en el marco de unas jornadas organizada por la Fundación de Cajas de Ahorros (Funcas) sobre 'El futuro de Europa'.

De Guindos defendió que las ayudas que reciben los productores de aceitunas españoles son acordes a la normativa europea, y que no son ayudas públicas que generen competencia desleal.

Según el titular de Economía, el "arancel es pequeño pero consideramos que no debe existir". "No se debe establecer, no hay motivación para establecer ningún tipo de penalización y eso vamos a pelear en las próximas semanas", agregó.

(SERVIMEDIA)

22-NOV-17

BPP/gja

PUBLICIDAD