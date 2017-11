330 43

Tim Hortons invertirá 50 millones para convertirse en el líder del sector del café en España

22/11/2017 - 13:46

Reitera que no llegan para competir con Starbucks, porque ellos llegarán a todos los barrios como Carabanchel o Vallecas

MADRID, 22 (EUROPA PRESS)

La cadena de cafeterías canadiense Tim Hortons desembarca en España con un "agresivo" plan de expansión en el que invertirá 50 millones de euros en los próximos cinco años para convertirse en líderes del sector del café con precios competitivos.

"España es un mercado importante para la compañía, por lo que vamos a invertir 50 millones de euros en los próximos cinco años para convertirnos en los líderes del sector. Queremos formar parte del día a día de los españoles, ya que España es el país de Europa con mayor consumo de café", ha explicado el director general de Tim Hortons, Sebastián Martínez, durante la presentación de la marca.

De esta forma, la primera cafetería de la firma canadiense abrirá el próximo 15 de diciembre en la Plaza de Santo Domingo de Madrid y una segunda antes de que termine el año. "Queremos crecer de manera rápida, pero primero abriremos en Madrid, dinde se hará la primera parte de la expansión, para tras conocer la opinión de los consumidores dar el salto al resto de España e ir a grandes y pequeñas ciudades", ha explicado.

Martínez ha subrayado que para Tim Hortons la calidad del café (mezcla 100% arábica) es una de sus prioridades, por lo que controla toda la cadena de suministro y cuenta con una fórmula secreta, que solo conocen cuatro personas. "Casi ocho de cada 10 cafés que se venden en Canadá es de Tim Hortons", ha subrayado, al tiempo que ha desvelado que en Canadá hay un Tim Hortons por cada 9.000 habitantes, lo que convierte a la compañía en la cadena de restauración con mayor penetración del mundo.

"Queremos ser líderes en España con un café de calidad y a un precio razonable para el ciudadano de a pie, por lo que nuestro ticket medio rondará entre los 3 euros a 7 euros", ha señalado, mientras que cree que la cadena será un impulsor de la economía, ya que cada cafetería creará cerca de 35 empleos.

Por su parte, el presidente de Restaurants Brands Iberia, Gregorio Jiménez, ha reiterado que Tim Hortons llega al mercado nacional con "precios muy competitivos", mientras que ha reiterado que no llegan para competir con Starbucks. "No venimos a competir con nadie. Starbucks está donde quiere estar y nosotros vamos a ir a barrios como Carabanchel o Vallecas, donde ellos no están", ha recalcado.

ESPAÑA, PUERTA DE ENTRADA DEL SUR DE EUROPA

El presidente de Tim Hortons EMEA, Lucas Muniz, ha reconocido que España es para la cadena de cafetería la "puerta de entrada para el Sur de Europa". "Hemos empezado hace un año con la expansión en Europa, donde ya estamos en Reino Unido y el plan es estar en todo el continente. En 2018 seguro que abriremos en otro país del Sur de Europa", ha avanzado.

El embajador de Canadá en España, Matthew Levin, se ha congratulado de que Tim Hortons, que cuenta con más de 4.600 restaurantes en todo el mundo, llegue al mercado nacional y ha destacado la importancia que ha tenido el acuerdo comercial entre la Unión Europea y Canadá (CETA) para hacer posible este desembarco.

"Ha sido muy importante este acuerdo porque ha hecho posible la llegada de Tim Hortons a España. El CETA es un acuerdo comercial histórico y que nos abre la oportunidad entre nuestra economía y la de Europa para lograr un acercamiento entre ambos países", ha subrayado.

Por su parte, el director general de Tim Hortons ha reconocido que el CETA ha sido "beneficioso" a corto plazo para la compañía, sobre todo por la "eliminación de aranceles", ya que importan gran parte de los productos y ha permitido que el proceso de implantación sea "más rápido".

