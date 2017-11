La banca mantiene con vida a la manada de zombis que 'devoran' el crecimiento de Europa

El leve crecimiento de la productividad está lastrando el PIB

Existe relación entre los bancos más débiles y las empresas zombis

En Europa la política monetaria ha mantenido un tono expansivo desde hace años. Incluso antes del advenimiento de la Gran Recesión, los tipos de interés eran relativamente bajos. Esta laxitud monetaria ha podido ser la causa de una dudosa asignación de los recursos que ha permitido que empresas poco productivas se mantengan con vida y, por ende, se haya reducido el papel de la destrucción creativa. Esto, junto a otros factores, podría explicar el descenso de la productividad y del crecimiento económico en Occidente durante los últimos años.

En un nuevo trabajo de la OCDE, dirigido por los economistas Dan Andrews y Filippos Petroulakis, se muestra que el colapso del crecimiento potencial en los dos últimas décadas en Europa puede tener una relación directa con las barreras a la productividad, debido a una mala asignación del capital y una reducción del dinamismo empresarial.

Este trabajo titulado Breaking the shackles: zombie firms, weak banks and depressed restructuring in Europe, asume que un número importante de empresas que deberían haber desaparecido en condiciones normales y competitivas, están sobreviviendo, lo que podría estar lastrando la productividad y el crecimiento económico.

También resulta relevante, que la debilidad del bancaria esté directamente relacionada con 'zombificación' de la economía y viceversa. El sector financiero siempre ha mantenido una relación estrecha con los 'creadores del dinero' (los bancos centrales), lo que habría permitido a los bancos con altas tasa de mora mantenerse vivos, por un lado, y seguir prestando dinero a empresas en problemas, por otro. Según apuntan estos economistas, la probabilidad de que un banco débil haya dado crédito a una empresa zombi es elevada, en comparación con los bancos que cuentan con balances más sanos.

La destrucción creativa

En las conclusiones del documento también se destaca el término destrucción creativa, acuñado por el Joseph Schumpeter en 1942: "Si bien el proceso de destrucción creativa en una economía de mercado que funciona bien obliga a las empresas de bajo rendimiento a mejorar su eficiencia o salir del mercado, hay signos de recientes estudios a nivel de empresa que este proceso puede estar desacelerándose", señalan los expertos.

La destrucción creativa describe el proceso de transformación económica que 'revoluciona' de forma constante las estructuras de funcionamiento productivo, destruyendo los viejos y obsoletos procesos a medida que aparecen nuevas técnicas más eficientes y productivas. Es un proceso evolutivo y competitivo que obliga a las empresas a mejorar o morir. Según Schumpeter, este movimiento es esencial para comprender el funcionamiento del capitalismo.

Por otro lado y cambiando de tercio, el nivel de dispersión de la productividad dentro de las industrias ha aumentado en los últimos años, lo que supone una brecha cada vez mayor entre las empresas más productivas y menos productivas, es decir, la desigualdad también se está implantando a este nivel.

Este hallazgo de aumento de la dispersión de la productividad parece que no está solo impulsado por empresas las empresas que se encuentran en la frontera tecnológica y de la productividad, es decir, aquellas firmas que están a la vanguardia de la innovación. También se debe al estancamiento de la productividad en las empresas más rezagadas. "Esto plantea serias dudas sobre qué permite a las empresas débiles que no adoptan las últimas tecnologías permanecer en el mercado", sentencia los expertos.

Además, las empresas productivas y que necesitan financiación para llevar a cabo sus proyectos pueden tener problemas para lograr todo el crédito que necesitan, puesto que las firmas zombis se están llevando parte de la financiación para mantenerse con vida. Este efecto se denomina en jerga económica crowding-out (efecto expulsión).

