Montoro defiende que es "sanísimo" limitar el crecimiento del gasto de las administraciones

22/11/2017 - 11:50

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, defendió este miércoles que es "sanísimo" limitar el crecimiento del gasto de las administraciones públicas, como se hace con la 'regla de gasto' que recoge la Ley de Estabilidad Presupuestaria, aunque apuntó que es algo que "se puede revisar" cuando se haga en las instancias europeas.

"Menos 'Planes E' y más pagar las facturas y tener los ayuntamientos saneados", dijo Montoro, para añadir que si no los ayuntamientos no pagan a los proveedores y éstos "no cobran, eso significa que se arruinan millares de pequeñas empresas, y eso es lo que estamos evitando".

En el Pleno del Congreso de los Diputados, el ministro respondía así a la parlamentaria del PSOE Susana Sumelzo, quien denunció que "hay sobrados motivos para la alarma" por la "falta de receptividad" de Hacienda con la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) sobre la necesidad de "flexibilizar" la 'regla de gasto'.

Además, Sumelzo lamentó la "falta de respeto porque no hay diálogo permanente para buscar soluciones" cuando los ayuntamientos "han cumplido de una manera ejemplar con los criterios de estabilidad, por un esfuerzo sostenido y una excelente gestión".

Montoro reconoció el importante papel que juegan los ayuntamientos en España, además de recordar que han demostrado que es posible tener unas cuentas saneadas.

En todo caso, reconoció la necesidad de cumplir las normas porque "la estabilidad es el mejor camino". En este sentido, recordó que en 2011 se hablaba de la quiebra y el cierre de ayuntamientos.

"Hoy están todos abiertos y la mayoría están saneados", dijo el ministro, quien agregó que en la actualidad sólo unos 230 o 240 ayuntamientos en España, sobre el total de más de 8.000 que hay, tienen dificultades financieras.

Estas más de 200 corporaciones locales están en una "situación muy difícil" que "está siendo atendida por los fondos de ordenamiento" de Hacienda "para que no fallen en la provisión de servicios a los ciudadanos", subrayó.

