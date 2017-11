330 43

Montoro asegura que el gobierno "se siente cómodo con el actual modelo territorial"

22/11/2017 - 10:23

MADRID, 22 (SERVIMEDIA)

El ministro de Hacienda y Función Pública, Cristóbal Montoro, afirmó este miércoles que el Gobierno "se siente cómodo con el actual modelo territorial", para agregar que el PP ha "defendido durante décadas" el mismo desde los distintos puestos de responsabilidad que los populares han ocupado en los diferentes niveles de la Administración.

En la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso de los Diputados, el ministro respondía así al diputado de Unidos Podemos Xavier Domènech, candidato de Catalunya en Comú en las elecciones del próximo 21 de diciembre.

Domènech planteó si piensa el Gobierno utilizar la crisis catalana como excusa para promover un modelo territorial aún más centralista, y Montoro señaló que el Gobierno está a favor del actual modelo de las autonomías.

Además, afeó a Unidos Podemos que son ellos quienes "no tienen una apuesta por el Estado de las Autonomías". "No sé dónde están", porque se "enfrentan" a la actual Constitución pero no participan en la comisión impulsada para analizar su reforma ni de "ninguno" de los pactos que se impulsan en la Cámara. "Son unos 'outsiders', que unas veces están allí y otras allá", lamentó.

QUEJA DE BALDOVÍ

Además, en una respuesta al diputado de Compromís Joan Baldoví el titular de Hacienda le pidió que "además de quejarse, hiciera aportaciones positivas".

Baldoví quiso saber cuándo tendrán los valencianos una educación, una sanidad y unos servicios sociales en consonancia a lo que marca el artículo 14 de la Constitución.

Montoro recordó que recientemente se reunió con el presidente de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, y agregó que se está trabajando en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera para la reforma de la financiación autonómica.

"Dejen de llorar sobre la leche derramada y vamos a construir entre todos un sistema" para que todos los ciudadanos "accedan a servicios básicos en las mismas condiciones" con independencia de dónde residan, dijo Montoro.

En este sentido, recordó que "necesitamos al PSOE, a los gobiernos del PSOE en siete comunidades autónomas" y a los partidos de Gobierno como Compromís en la Comunidad Valenciana.

