Bbva, bankia, barclays e ing, entre los bancos que financian la opa de acs sobre abertis

21/11/2017 - 18:34

- Con 809,5 millones de euros cada uno

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

BBVA (BBVA.MC ) BANKIA (BKIA.MC ) BARCLAYS (BARC.LO )e ING forman parte del sindicato bancario que se ha comprometido a financiar la opa lanzada por Hochtief, filial alemana de ACS (ACS.MC ) sobre ABERTIS (ABE.MC )en el caso de que ésta saliera adelante, según fuentes del mercado.

Hochtief anunció este martes que el mecanismo de financiación para la propuesta de adquisición de Abertis, de 15.000 millones de euros, ha sido sindicado satisfactoriamente. La compañía explicó que J.P. Morgan, Commerzbank, HSBC Bank, Mizuho Bank y Société Générale actuaron como entidades colocadoras.

Además, indicó que el mecanismo de financiación se ha sindicado a un grupo de bancos nacionales e internacionales, con la participación de un total de 17 prestamistas en el proceso de sindicación y llevando a una importante sobresuscripción de más del 65%.

Fuentes del mercado detallaron que el montante total de operación sobre Abertis sería de 18.600 millones de euros, de los que 15.000 se cubren con el crédito sindicado y 3.600 con una ampliación de capital.

Cada uno de los cinco bancos colocadores aportan 1.049,8 millones de euros, y las otras 12 entidades ponen 809,5 millones cada uno.

Los 12 bancos que participan son: BBVA, Bankia, Barclays, Credit Agricole, Industrial and Commercial Bank of China, ING, Landesbank Baden-Württemberg, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Natixis, Royal Bank of Canada, National Westminster y Sumitomo.

