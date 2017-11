¿Cómo gastan sus sueldos los europeos? Los españoles, a la cabeza en el consumo en bares y vacaciones

#5 Tienes toda la razón.



La mayoría de los que no dan un palo al agua y cobrar rentas y ayudas pasan todo el día en los bares. Otros son "currelas" variopintos que dicen levantar España pero se pasan media mañana en el bar y encima muchos cobran en negro.



Cerca de mi trabajo paso todos los días por un bar que siempre está lleno.



A veces peco y paso al bar aunque prefiero ahorrar y gastar el dinero en cosas que valoro más.



Por la mañana a la hora del desayuno cuando tomo un café el bar está lleno y esos mismos están cuando salgo a comer a veces incluso siguen ahí por la tarde cuando salgo de trabajar.



Pocas veces me tomo unas cañas por la tarde y veo siempre las mismas caras que siguen ahí cuando me marcho a casa.



De esa gente son muchos los que se quejan que no tienen trabajo, otros los que lo tienen que no llegan a fin de mes, que su sueldo no les permite afrontar imprevistos ni renovar cosas de su casa, no pueden cambiar de coche ni irse de vacaciones o de puente.



No me extraña ¡se gastan medio sueldo en el bar!



Vale que los sueldos son una M (el mío también).



Pero hay que priorizar en qué nos lo gastamos ese dinero. Si tienes claras tus prioridades y qué puedes permitirte y qué no puedes estirar un sueldo mísero como el que muchos cobramos.



Si se eliminasen las subvenciones innecesarias (sólo deberían cobrarlas ciudadanos españoles que no puedan trabajar por minusvalía grave) y todos los subsidios que se dan a gente que se dedica a vaguear a la vez que se controla el fraude laboral el paro bajaría a menos de la mitad y por tanto, nuestros sueldos serían mejores al haber más dinero y al haber más gente cotizando las pensiones más sostenibles.