Bankia y BBVA, únicos bancos españoles en el 'macrocrédito' de ACS para la OPA de Abertis

21/11/2017 - 18:43

Aportan 809,5 millones de euros cada uno a la operación

BANKIA (BKIA.MC )y BBVA (BBVA.MC )son los dos únicos bancos españoles que figuran entre las 17 entidades con las que ACS (ACS.MC ) a través de su filial alemana Hochtief, ha firmado un 'macrocrédito' sindicado de 15.000 millones de euros para costear el grueso de su OPA a ABERTIS (ABE.MC )

Cada una de estas entidades ha aportado 809,5 millones de euros al préstamo del grupo que preside Florentino Pérez, lo mismo que otros diez bancos extranjeros, según informaron a Europa Press en fuentes del sector.

De su lado, los otros cinco bancos restantes que conforman la operación, los que han actuado como 'bankrunners', todos ellos también foráneos, han contribuido a la financiación con 1.049,8 millones de euros cada uno.

Hochtief ha cerrado este martes este crédito sindicado que, por su importe constituye una de las mayores financiaciones corporativas de la historia.

Su objetivo es financiar el 80% de los 18.600 millones de euros a los que asciende la OPA que ACS ha lanzado a Abertis para competir con la oferta inicialmente planteada por la italiana Atlantia por 16.341 millones.

El préstamo cubrirá la parte de la oferta que propone el pago en metálico, a razón de 18,76 euros por cada acción de Abertis. El 20% restante se atenderá mediante un canje de acciones, a razón de 0,1281 títulos de Hochtief por cada acción del grupo de autopistas y satélites y se abordará con una ampliación de capital de 3.600 millones de la firma germana.

En concreto, el crédito está integrado por cinco bancos extranjeros que han actuado como 'bookrunners', que han puesto 1.049 millones. Se trata de Commerzbank, HSBC, JP Morgan, Mizuho y Société Gnerale.

El sindicado se completa con otra docena de entidades que han aportado 809,5 millones cada una. Además de BBVA y Bankia, en este grupo figuran Barclays, Credit Agricole, Bank of China, ING, Landesbank Baden-Württemberg, The Bank of Tokyo-Mitsubishi, Natixis, Royal Bank of Canada, National Westminster y Sumitomo, según detallaron a Europa Press en dichas fuentes.

CAIXA FINANCIA A ATLANTIA.

En el 'macrocrédito' de la OPA de ACS a Abertis no han entrado el resto de los grandes bancos españoles que, en el caso de Santander y CaixaBank, sí figuran en el préstamo sindicado que Atlantia firmó con una veintena de entidades para costear su oferta.

En el caso de CaixaBank se da la circunstancia de que su fundación bancaria La Caixa es el primer y único accionista de control de la compañía de autopistas, en la que tiene un 21,7% del capital, con lo que el mercado le atribuye un papel clave en la batalla de OPAs abierta por la empresa.

En el préstamo de la italiana, por importe de 11.867 millones de euros, también está presente BBVA, de forma que la entidad que preside Francisco González ha entrado a financiar las dos ofertas que se disputan Abertis.SOBREDEMANDA DE 65%.

ACS aseguró que Hochtief ha suscrito el 'macrocrédito' de forma "rápida y exitosa", dado que ha registrado una demanda de participación un 65% superior las necesidades de financiación y a un precio "muy competitivo".

El grupo ha canalizado su OPA, y por lo tanto su financiación, a través de la constructora germana, dada la fortaleza financiera que presenta tras la reestructuración acometida en los últimos cinco años por Marcelino Fernández Verdes, consejero delegado de ACS y Hochtief, y quien, según él mismo reveló, ideó la operación.

A cierre de septiembre, Hochtief contaba con una posición de caja de 507,9 millones, importe que además es un 39,2% superior al de un año antes. No obstante, ACS también presenta uno de los mejores balances de su historia, después de que el pasado año redujera su deuda a mínimos, (por debajo de una vez su Ebitda) y lograra 'investment grade' de Standard & Poor's (S&P).

