330 43

Fomento, empleo e interior firman un acuerdo con sindicatos y empresarios sobre la contratación de servicios de seguridad privada

21/11/2017 - 17:22

MADRID, 21 (SERVIMEDIA)

El Ministerio de Fomento ha acogido este martes la segunda reunión del Grupo de Trabajo de Seguridad Privada, en el que participan, además del propio Fomento, representantes de los Ministerios de Empleo y Seguridad Social y de Interior, así como de los trabajadores y de las empresas, y donde se ha firmado un acuerdo centrado en los aspectos relativos a la contratación de este tipo de servicios por las empresas y entidades del Grupo Fomento que contratan servicios de seguridad privada para las infraestructuras de transporte de competencia estatal.

Según informa Fomento, el acuerdo reconoce el papel esencial de los servicios de seguridad privada en el ámbito de las infraestructuras de transporte de competencia estatal, tanto por el papel complementario de sus funciones respecto a las de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, como por el impacto de su trabajo en el adecuado funcionamiento de aeropuertos y de infraestructuras ferroviarias.

Por ello, destaca la importancia que debe otorgarse a la calidad y el cumplimiento de unas condiciones adecuadas para los trabajadores en la contratación de este tipo de servicios y, en esta línea, se asumen una serie de compromisos.

Estos son el exigir a las empresas que se presentan a la licitación unas condiciones de solvencia adecuadas, el respeto de las obligaciones aplicables en materia social o laboral, el no adjudicar con un único criterio de adjudicación y otros derivados del cumplimiento de lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Público, entre otras cuestiones.

Por otro lado, como parte de los trabajos previos a esta firma se acordó la apertura de un proceso específico de negociación con objeto de abordar determinadas condiciones específicas de la contratación de la seguridad privada en el ámbito aeroportuario.

En este sentido, las partes también han alcanzado un acuerdo específico aplicable al sector, que se incluye como anexo del acuerdo general y en el que se reconocen, para los nuevos contratos que licite Aena, nuevos pluses para los vigilantes de los aeropuertos, que serán tenidos en cuenta en la estimación del precio de licitación y que serán obligatorios para las empresas de seguridad.

Concretamente, se incluye un plus vinculado al desarrollo de su actividad efectiva en los aeropuertos proporcional a la jornada en ese centro, un plus para operadores de rayos X en filtros y un plus de rotación.

Por su parte, Aena licitará en breve los nuevos concursos del servicio de seguridad privada en aeropuertos a fin de contemplar las nuevas condiciones.

(SERVIMEDIA)

21-NOV-17

JBM/gja

PUBLICIDAD