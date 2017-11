Suecia, Dinamarca... la escasez de mano de obra preocupa a la Europa 'rica'

8.- Vaya tontada !!



La dictadura feminazi es 100 veces peor que la de Franco. Seguro que no la viviste, pq no hablarías así, de oidas. Había pluriempleo, que te enteres !!!



Conozco un noruego que vendió todo lo que tenía allí, se compró un barquito y lo abanderó en Liberia. Vive en él, la mar de feliz, fuera de ese "paraíso". Y me cuenta que como él a miles .....