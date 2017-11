330 43

Economía/Empresas.- Freixenet se replanteará trasladar la sede social de Cataluña en función del resultado del 21-D

El presidente de la Cámara de Comercio de España y de Freixenet, José Luis Bonet, ha anunciado que en función de los resultados de las elecciones autonómicas catalanas del 21 de diciembre, el consejo de la compañía votará la conveniencia de trasladar la sede social fuera de Cataluña.

En atención a los medios en Alicante, donde ha asistido al XVI Congreso de Directivos CEDE, Bonet ha reconocido que sería "un desgarro" tener que salir de Cataluña porque llevan "más de cien años" allí.

Así, preguntado sobre ello, ha afirmado que ante la aplicación "muy prudente" del artículo 155, "lo que pasó es que llegó el consejo y decidimos que en tanto que había esperanza de volver a la normalidad, lo que hacíamos era quedarnos a verlas venir".

Sin embargo, ha agregado: "Si el 21 de diciembre, resulta que se plantean las cosas de tal manera que vemos que no es conveniente seguir, volveré a poner eso en el orden del día de un consejo y ahí votaremos".

Por su parte, preguntado sobre la elección de Amsterdam como sede de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, en sus siglas en inglés), en detrimento de Barcelona, José Luis Bonet ha subrayado que tendrá consecuencias "muy malas". Así, ha relatado que cuando alguien tiene "la esperanza" de conseguir algo y no lo logra, "se queda frustrado".

"Esto es lo que ha pasado, lamentablemente es perder una oportunidad que era verosímil", ha considerado y ha sostenido que "posiblemente" en "condiciones normales" la EMA estaría "ya" en Barcelona. "Pero estamos como estamos y la falta de estabilidad produce desconfianza, en el mundo, y entonces no vienen", ha apuntado.

A su juicio, esa situación debe hacer "reflexionar" y ver que "por este camino, en que estamos en Cataluña en este momento, no vamos a ningún lado". En ese sentido, ha apostado por "buscar una reordenación de nuestras propias relaciones y la manera en que llevamos las cosas allí, donde está fracturada la sociedad, y volver a una reconciliación en las condiciones de normalidad en la senda constitucional y el estatuto de Cataluña, que es lo democrático".

Bonet ha dicho que se pueden "hacer cábalas y especulaciones" sobre la pérdida económica que se puede haber producido, pero ha dicho que "no es trascendente": "Es mucho peor la confianza que han dejado de tenernos. Esto es muy malo para Barcelona, Cataluña y España".

Además, ha afirmado que la aplicación del artículo 155 ha puesto "el freno" a una "dinámica que no se sabía dónde iba y fuera de lo normal" por medio del cese del Gobierno, el "cerrar el Parlament" y poner las urnas y "decir al pueblo catalán a votar: Esto es lo democrático, votar con garantías no como lo que ocurrió el 1 de Octubre que fue una movilización pero no un referéndum; porque sin garantías democráticas las urnas no valen".

MES "MUY MALO EN TODOS LOS SENTIDOS".

Preguntado sobre la situación económica en Cataluña, José Luis Bonet ha incidido en que el mes de octubre "ha sido muy malo en todos los sentidos".

"El mes de noviembre ha empezado a apuntar mejoras. Soy presidente de la Feria Barcelona. Se ha celebrado el Smart City, que ha ido muy bien; pues eso ya da un poco de esperanza de que si realmente cerramos la herida pronto, va a restablecer la normalidad", ha indicado. Sin embargo, ha considerado que no podría vaticinar "nada bueno" si se hubiera seguido en la senda anterior.

