El Ayuntamiento estudia contratar a 55 conserjes mediante una empresa privada

Madrid, 21 nov (EFE).- El equipo de Gobierno de Manuela Carmena estudia contratar a 55 conserjes para colegios públicos de forma "transitoria" a través de una empresa privada, ya que no hay suficiente Personal de Oficios de Servicios Internos (POSI) y se cree necesario "completar el servicio" en los centros educativos.

La delegada de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, Marta Higueras, ha explicado hoy en la comisión que la asesoría jurídica municipal estudia la posibilidad de realizar esos contratos porque "faltan 55 trabajadores" en los colegios, donde actualmente trabajan 454 POSI -que son personal público- y son necesarios 509.

Marta Higueras, mano derecha de Manuela Carmena, ha incidido en que no puede llevar a cabo contrataciones públicas porque no lo permite la legislación estatal.

El PSOE, socio de investidura de Ahora Madrid, ha advertido a la delegada Marta Higueras de que bajo ningún concepto va a permitir que esta contratación se lleve a cabo, le ha pedido paralizar este procedimiento, y le ha recordado que el programa electoral de su grupo contenía un "agresivo plan de privatización".

A juicio del edil socialista Ignacio de Benito, el gobierno de Manuela Carmena no solo no cumple el programa sino que además toma decisiones que "tienden a precarizar más".

"Nos van a tener al lado en todo lo que sea pedirle al gobierno que acabe con esta ley injusta", ha indicado el socialista, que cree que esa "excepcionalidad" es "la puerta a la privatización permanente".

"Si tiene una solución alternativa le pido que me la diga", le ha respondido la responsable del área de Equidad, Derechos Sociales y Empleo, que le ha advertido de que los empleados públicos no pueden atender a más de un colegio a la vez y no hay posibilidad de hacer nuevas contrataciones.

Marta Higueras ha apuntado también a otras dos posibilidades: que sea la Comunidad de Madrid quien aporte los empleados mediante un acuerdo municipal o incluir las contrataciones en los contratos integrales de mantenimiento de los colegios como parte de un servicio de vigilancia adaptado a las necesidades del centro.

El Ayuntamiento de Madrid inició una reorganización de los POSI en 2007, cuando relevó a empleados de centros culturales, de mayores y de la juntas de distritos a los que sustituía por trabajadores de empresas contratadas a tal efecto.

