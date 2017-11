330 43

El Banco Mundial prevé que Afganistán crezca al 2,6% en 2017 a pesar del deterioro de la seguridad

21/11/2017 - 12:51

La economía de Afganistán se expandirá al 2,6% este año, lo que supone un ligero incremento desde el avance del 2,2% experimentado en 2016, a pesar del importante deterioro de la seguridad en el país, según un informe publicado este martes por el Banco Mundial.

KABUL, 21 (EUROPA PRESS)

"El entorno de seguridad en Afganistán continúa debilitándose, debido al aumento de la delincuencia y a los conflictos, que frenan la confianza empresarial y del consumidor, y que se había recuperado desde que en 2014 finalizó la guerra y se retiraron las tropas internacionales", señala el documento.

No obstante, aunque la economía se expande, no lo hace al mismo ritmo de crecimiento que la población, que aumenta aproximadamente un 3% cada año, lo que significa que el PIB per cápita está disminuyendo.

Así, aunque los datos apuntan a que la actividad económica está languideciendo, la confianza empresarial trimestral ha mejorado. La mejor administración tributaria del Gobierno y su cumplimiento está permitiendo además que la recaudación de ingresos alcance el objetivo anual presupuestado.

"La recaudación de ingresos se mantuvo sólida por tercer año consecutivo, tras una fuerte caída experimentada en 2014. En los primeros ocho meses de 2017, los ingresos nacionales han aumentado cerca de un 13%", sostiene el Banco Mundial.

Sin embargo, el director nacional del Banco Mundial para Afganistán, Shubham Chaudhuri, explicó que el "deterioro de la seguridad está teniendo un impacto directo sobre los esfuerzos del Gobierno para ofrecer oportunidades de crecimiento y de trabajo".

"La mejora de la gobernanza local, la profundización de las reformas, la construcción de la confianza pública y la lucha contra la corrupción son factores clave para un crecimiento sostenible y la prosperidad del país", sostuvo Chaudhuri.

Para la organización mundial, el crecimiento podría impulsarse en los próximos dos o tres años con una combinación adecuada de reformas fiscales y políticas, incluida la mejora de la ejecución presupuestaria y la reorientación de los gastos presupuestarios hacia programas intensivos en mano de obra y comunitarios que lleguen directamente a la población con mayores necesidades y con la mayor propensión marginal al consumo.

Para 2018, siempre y cuando no exista un empeoramiento de la seguridad o se produzca un incremento de las incertidumbres políticas, el Banco Mundial proyecta que la economía se expandirá al 3,2%.

PUBLICIDAD