Diez años de crisis: España aún tiene un 8% menos de ocupados que en 2007

Hay que tener en cuenta que los jóvenes de ahora no tienen ni los mismos conocimientos ni las mismas ganas de trabajar que los jóvenes de hace 20 años, por lo que es lógico que los salarios en el sector más bajo de la población haya disminuido. Nadie paga a alguien porque esté el día entero quejándose de que es un esclavo y que lo explotan mientras que no sabe hacer la O con un canuto.



Lo siento chavales. Es lo que tiene haber estudiado (es una forma de hablar) la LOGSE. Que no sabéis nada y os creéis encima que sois la generación más preparada de la historia. Y luego, cuando os dais de bruces con la realidad, en lugar de apretaros los machos y recuperar el terreno perdido os hacéis la doncella ultrajada y empezáis a llorar que si recibís salarios precarios, que si os explotan, que si los empresarios son muy malos, etc.



Mientras antes asumáis que habéis perdido dos décadas de vuestra vida en instituciones de adoctrinamiento socialista (las ikastolas públicas), antes podréis recuperar el tiempo y antes podréis poneros manos a la obra para aprender en el lugar de trabajo. Pero con humildad y echando horas. Porque si no os podéis tropezar con la desagradable sorpresa de que os creéis que en el extranjero atan los perros con longaniza y que os van a pagar millones y acabáis fregando platos en un piso de mala muerte viviendo con veinte pardillos más como vosotros en un cuchitril de Berlin o de Londres.



Asumidlo. No es que os paguen mal. Es que no valéis para más. Apretaros los machos, estudiar, trabajad duro, y entonces, sí que ganaréis más.