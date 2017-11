El Gobierno alerta a los clientes de rentas vitalicias que perderán dinero

Hay que tener muy poca verguenza por parte de este gobierno.



Hasta que en 2012-13 el PP lo cambio A PEOR,



los mayores de 65 años que vendian su vivienda habitual estaban exentos de pagar impuesto de ganancia patrimonial,



como una forma de protegerlos, y podian guardar o invertir libremente el producto de la venta.



PODIAN ELEGIR LO MEJOR PARA ELLOS



Pero llego Rajoy y sus acolitos, que eliminaron esta exencion ‘porque si’ y obligaron a los mayores de 65 años a invertir en RENTAS VITALICIAS ‘por cataplines’.



Otra medida desalmada mas, con gran jolgorio y beneficio de BANCOS Y ASEGURADORAS.



Y ahora el colmo es ‘que alerte’ de que esos mayores ‘rentistas vitalicios forzosos’ van a salir trasquilados al ser esquilmados.



Y no alerta pensando en los mayores, no, sino si se lee bien, le preocupa lograr que no haya forma de luego reclamarle nada a BANCOS Y ASEGURADORAS.



Ni tampoco se plantea como paliar este daño, que va...



En vez de ir frontalmente contra las clausulas y practicas mas que abusivas de BANCOS Y ASEGURADORAS,



tanto el gobierno como el inane B de España como los inoperantes organismos de regulacion, supervision y control, de los que BANCOS Y ASEGURADORAS se rien, se callan y esconden. Solo el Tribunal de Justicia Europeo viene a veces al rescate, cuando la chorizada es mayuscula y n años despues.



ejemplo: cuantas reclamaciones validadas por el BDE son ‘acatadas’ y el ciudadano recibe satisfaccion y reintegro?



NI UN 10 % DE LAS VALIDADAS POR EL BDE¡¡¡¡¡.



El dato es del propio BDE, y no comprendo como no se le cae la cara de verguenza



Menos aun comprendo a esos mayores con pensiones congeladas, rentas vitalicias trampa, ley de dependencia ‘sine die’, etc etc,



que sigen votando a este gobierno, a este PP, a este Rajoy.



Pais de merde en que nos han convertido¡¡¡