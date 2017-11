330 43

PRISA nombra consejeros a Sonia Dulà, Francisco Gil, Javier Gómez-Navarro, Javier de Jaime y Javier Monzón

20/11/2017 - 21:18

El Consejo de Administración de PRISA ha aprobado este lunes el nombramiento de cinco nuevos consejeros: la economista y empresaria mexicana Sonia Dulá, el economista y político mexicano Francisco Gil, el político y empresario Javier Gómez-Navarro, el empresario y abogado Javier de Jaime, y el empresario y experto en tecnología Javier Monzón.

Esta decisión se produce tras la Junta General Extraordinaria de Accionistas celebrada el pasado miércoles, día 15, en la que Juan Luis Cebrián propuso que le sustituyera al frente del Grupo el actual vicepresidente, Manuel Polanco.

Estos nuevos consejeros sustituirán en el Consejo de Administración de PRISA a los cesados la semana pasada durante esta misma reunión: Gregorio Marañón Bertrán de Lis, José Luis Leal Maldonado, Elena Pisonero Ruiz, Alfonso Ruiz de Assin Chico de Guzmán, y Alain Minc.

De esta forma, se suman al Consejo de Administración de PRISA Sonia Dulà, vicepresidenta de Bank of America Merrill Lynch; Francisco Gil, que fue presidente de Telefónica México; Javier Gómez-Navarro, ministro de Comercio y Turismo y Cooperación Internacional en 1993 con el PSOE; Javier de Jaime, socio director de CVC Capital Partners; y Javier Monzón, que fue presidente y CEO de Indra desde su creación en 1993 hasta enero de 2015.

SONIA DULÀ

De esta forma, la economista Sonia Dulà (Mexico, 1972), vicepresidenta de Bank of America Merrill Lynch, se incorpora al Consejo de Administración de PRISA, grupo al que estuvo vinculada como directora general de Grupo Latino de Radio (PRISA), empresa con mas de 500 emisoras de radio en America Latina y en el mercado hispano en EE.UU

Antes de ocupar este puesto, fue jefa de Banca Privada para America Latina en Merrill Lynch y dirigio la Division de Banca Corporativa y de Inversion para America Latina como supervisora de todos los negocios de banca de inversion, incluyendo fusiones y adquisiciones, emisiones publicas de capital y deuda, y prestamos corporativos.

Tras empezar su carrera en Mexico, en Pemex, trabajó durante nueve anos en Goldman Sachs, ocupando diversos puestos de liderazgo. Con base en Londres, se encargó de clientes corporativos y de gobierno en Espana, Italia y Portugal, y llevó a cabo las privatizaciones de Telefonica, Endesa y Repsol de Espana y Telmex de Mexico.

Antes de ingresar a Merrill Lynch, fue directora general de Grupo Latino de Radio (PRISA), empresa con mas de 500 emisoras de radio en America Latina y en el mercado hispano en EE.UU. Previamente fue directora general de Telemundo Studios Mexico, cofundadora de Internet Group of Brazil, y fundadora del primer portal electronico para la mujer latinoamericana, Obsidiana.

Ha sido miembro de Young Presidents Organization (YPO), del consejo de administration de Women's World Banking, the Adrienne Arsht Center for the Performing Arts (Miami), y The Stanford Business School Management Board. Fue miembro del Consejo Global de Diversidad e Inclusion de Bank of America. Actualmente forma parte del Consejo de Council of the Americas y miembro vitalicio del Counsel on Foreign Relations.

Figura en el sexto lugar en la lista Fortune de las 50 Mujeres Latinas más poderosas (2017). Fue nombrada entre los 100 lideres mas influyentes por la revista Hispanic Business (2011) y las mejores 30 mujeres de negocios por el semanario Latino Business Chronicle (2012).

FRANCISCO GIL DÍAZ

Por su parte, el economista y político Francisco Gil Díaz (Ciudad de México, 1943) es presidente del Consejo de Administración del Grupo Avanzia, compañía subsidiaria de ACS, y fue presidente de Telefónica México.

Encabezó la secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el sexenio del presidente Vicente Fox y anteriormente fue presidente y director general de Avantel, empresa de telecomunicaciones, y miembro de la Junta de Gobierno del Banco de México.

Ha publicado investigaciones sobre aspectos que cubren desde la política monetaria, las causas de las crisis latinoamericanas, la desregulación de los mercados etc., en libros y revistas de circulación internacional.

Participa como consejero independiente en Bancomer, en Telefónica México, y en la Bolsa Mexicana de Valores, y es miembro de varios consejos asesores, entre otros el de Fiat Chrysler de México.

Gil Díaz en un destacado filántropo, presidente del Dispensario Tonantzin, miembro del Consejo del Museo Dolores Olmedo, de la Fundación Rodolfo Díaz Perches para la atención de enfermos de cáncer y del Consejo Mexicano de Filantropía.

JAVIER GÓMEZ NAVARRO

En cuanto al político y empresario Javier Gómez Navarro, destaca que fue accionista fundacional de 'El País' y gerente de 'Cuadernos para el Diálogo', editora del semanario político y de libros de ensayo y teatro, que jugó un papel clave en la transición política española. En 1979, también participó en la creación de la Fundación Ortega y Gasset. Su aportación en el sector editorial se completa con el impulso de LIBER, Feria Profesional del Libro.

Presidente ejecutivo de Viajes Marsans desde enero de 1983 y uno de los participantes en la constitución de la compañía aérea Spanair, una de sus contribuciones más importantes al sector del turismo en España fue la puesta en marcha de la Feria Internacional de Turismo (FITUR), que codirigió en su primera etapa y a cuya Junta Directiva ha pertenecido hasta el año 2000.

En enero de 1987 fue nombrado secretario de Estado y presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), asumiendo la responsabilidad de la organización de los Juegos Olímpicos de Barcelona. En 1993 es nombrado ministro de Comercio y Turismo y Cooperación Internacional de España. Durante su etapa como ministro fue, en nombre de España entre 1993 y 1996, gobernador de los Bancos de Desarrollo (Banco Iberoamericano, Banco Asiático y Banco Africano).

También ha sido presidente ejecutivo de Aldeasa y en la actualidad está al frente de la empresa MBD, dedicada a la consultoría empresarial, fusiones y adquisiciones.

JAVIER DE JAIME

Por su parte, el abogado Javier de Jaime (Barcelona, 1964) es socio director de CVC Capital Partners como responsable de las oficinas de España e Italia. Se unió a CVC España en 1997 como director general, donde realizó importantes adquisiciones.

Trabajó en la compañía británica 3i, donde desempeño los cargos de Investment Controller en Reino Unido y de director regional en Madrid. Es Licenciado en derecho por la universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y MBA por la Universidad de Houston.

JAVIER MONZÓN

Finalmente, el empresario y economista experto en finanzas y tecnología Javier Monzón (Madrid, 1956) fue director de Banca Corporativa en Caja Madrid y socio gerente de Arthur Andersen en Servicios de Consultoría de Finanzas Corporativas. También ha ocupado los cargos de CFO y vicepresidente ejecutivo de Telefónica, y ha estado al frente de su Desarrollo Corporativo y las Operaciones Internacionales, así como de la presidencia de Telefónica Internacional.

Fue presidente y CEO de Indra desde su creación en 1993 hasta enero de 2015, y actualmente es miembro del Consejo de Administración de Santander España. Así mismo es miembro del Consejo y presidente del Comité de Compensación de Ferroglobe, y del Consejo de Vigilancia de Lagardère. Ha sido consejero de ACS durante doce años como consejero de ACS Servicios y Concesiones. También es un inversor y asesor de start-ups basadas en tecnología y fondos de riesgo.

Firmemente comprometido con varias organizaciones sin ánimo de lucro que apoyan el espíritu empresarial, la educación y la innovación, también ha sido vicepresidente del Consejo de Administración de la Universidad Carlos III y actualmente es presidente del Comité Ejecutivo del Programa de Conocimiento y Desarrollo de la Fundación CyD, consejero de Endeavor España y miembro del Consejo Asesor Internacional de Brookings.

