Draghi aplaude la reforma laboral en España: "Mire cualquier dato sobre el mercado laboral"

No entiendo a estos juntaletras, o mejor dicho, mercenarios de las letras. Hace algo más de un año, tras el Brexit se escribieron ríos de tinta sobre la más que viable candidatura de Madrid para la EBA y resulta que finalmente no está ni entre las ciudades finalistas. En este país no existe la autocrítica. Al contrario, prefieren cargar tintas contra una finalista como Barcelona para el EMA, que no se note que son tan ridículos...



La culpa es de los lobotomizados y mansos españoles que tragan con toda la propaganda sin dudarlo un segundo.



Señores, despierten ya. Les engañan desde los medios de comunicación de manera evidente y ustedes les aplauden con las orejas.



Me da vergüenza decir que soy español cada vez que viajo fuera de España. Es injustificable ante personas racionales y con cultura la realidad que se vive en este país. Es una lástima. Es España