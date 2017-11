700 1050

Ningún grupo apoya a Ahora Madrid en la retención de 173 millones para cumplir con Montoro

Madrid, 20 nov (EFE).- Ninguno de los grupos de la oposición del Ayuntamiento de Madrid ha apoyado hoy al Gobierno de Manuela Carmena (Ahora Madrid) en la inmovilización presupuestaria de 173 millones de euros, la primera de las medidas municipales para cumplir con el requerimiento del Ministerio de Hacienda sobre la regla de gasto.

Una comisión extraordinaria y urgente de Economía y Hacienda ha aprobado con los votos a favor de AM y la abstención del PP, C's y PSOE estas retenciones de gasto presentadas por el delegado de Economía y Hacienda, Carlos Sánchez Mato, en el primer paquete con el que el gobierno municipal da cumplimiento a las exigencias del Gobierno central consideradas un "ataque" por Ahora Madrid.

La retención de 173 millones de euros afecta a 1.206 partidas, lo que supone el 3,3 % del presupuesto de 2017, y tendrá que ser ratificada en el Pleno del Ayuntamiento de Madrid de la próxima semana.

Estas partidas que se quedarán sin ejecutar se corresponden fundamentalmente con dinero que las distintas áreas municipales han puesto a disposición de Economía y Hacienda, ya que no había previsión de gastarlas, pero también hay "recortes importantes" en escuelas infantiles o inversiones de los distritos, según ha denunciado el PSOE.

El delegado de Economía y Hacienda ha asegurado que Madrid tiene intención de cumplir con las indicaciones del Ministerio sobre la regla de gasto sin que esto tenga afección en partidas sociales, y ha insistido en reclamar un trato igualitario para la capital.

"Nos vemos abocados a recortar, es lo que quiere el Ministerio con una política austericida con la que se está atacando a Madrid", ha denunciado por su parte la edil socialista Erika Rodríguez, que sin embargo ha dicho no entender el criterio con el que el gobierno municipal ha aprobado su primer paquete de medidas.

"No aceptamos estos recortes y no aceptamos la falta de planificación", se ha quejado la representante del PSOE, socio de investidura de Ahora Madrid, que ha reprochado al edil de Manuela Carmena que no tenga ni "plan de acción", ni "propuesta de salida" ni "calendario".

El representante de Ciudadanos, Miguel Ángel Redondo, ha insistido en que el incumplimiento de la regla de gasto ha sido "premeditado" debido a la voluntad de Carlos Sánchez Mato de "sacar rédito político" a su enfrentamiento con Hacienda, que en su opinión ha provocado que no se fíe de él ni la propia alcaldesa, Manuela Carmena.

"No era necesario montar este circo", le ha reprochado el edil de Ciudadanos, que ha denunciado que la consecuencia de esa actitud es que ahora se tendrán que recortar "partidas fundamentales de gasto social".

En esa misma línea, el representante en la comisión por parte del PP -principal grupo de la oposición- ha asegurado que en la historia del Ayuntamiento no ha habido un "episodio con más turbulencias" que el actual en lo económico, y ha considerado evidente que las cuentas se prorrogarán porque "no van a ejecutar ninguna de las inversiones de este año".

"Y la culpa es solo suya", ha avisado Íñigo Henríquez de Luna a Carlos Sánchez Mato. A su juicio, para que Madrid no estuviese viviendo esta situación tendría que tener "un concejal de Hacienda distinto".

Ahora Madrid ha dado respuesta a la comunicación en la que el Ministerio de Hacienda indicaba al Ayuntamiento que, desde ahora, tenía que presentar cada semana un certificado de sus cuentas para garantizar el acatamiento de la regla de gasto, incumplida en los ejercicios de 2015 y 2016.

Además de los ajustes de hoy, según los cálculos del área de Economía y Hacienda, quedarían por sacar del presupuesto 192 millones de euros, del total de 365 millones que el Ministerio de Hacienda solicita. El Ministerio requiere también nuevas medidas de ahorro de 243 millones de euros en 2018.

