Barcelona pierde la Agencia Europea del Medicamento, que irá a Amsterdam

Barcelona ha quedado eliminada como candidata para acoger la Agencia Europea del Medicamento (EMA) en la primera ronda de la votación para elegir la futura sede de la misma. La vencedora final ha sido Amsterdam, que empató con Milán en última ronda de la votación y acabó ganando por sorteo.

Lo cierto es que tras una intensa campaña, el Gobierno español ya no tenía muchas esperanzas de conseguir la sede del poderoso regulador de los fármacos del mercado común. El elevado número de agencias y centros comunitarios en España, hasta cinco, ha jugado en contra.

Amsterdam will be the new location of the European Medicines Agency



Background info on the relocation of the UK-based EU agencies: https://t.co/MasW1n0Goh pic.twitter.com/KDbMvmoWRA