El fenómeno 'black friday' dispara los índices de consumo en España

La educación financiera es clave para combatir el gasto descontrolado

Desde hace algunos años, la llegada de noviembre marca un día especial en la agenda que a muy pocos se les pasa por alto. El viernes negro, más conocido como Black friday, es una jornada de compras de origen americano que se celebra el día después de Acción de Gracias, es decir, el cuarto viernes del mes de noviembre.

El origen de este festivo –que llegó a España en el año 2010– tiene diferentes versiones, sin embargo, la más famosa cuenta que, en la década de los 60, los comerciantes estadounidenses por el día de Acción de Gracias decidieron obsequiar a sus empleados realizando descuentos en numerosos productos, esto ocasionó que las empresas que estaban en números rojos pasarán de forma inmediata a números negros, y de ahí el nombre que lo bautiza.

El 24 de noviembre es este año el día premiado, donde muchos aprovechan para hacer un buen recaudo de la hacendosa labor de comprar los regalos navideños –ya que esta fecha está perfectamente situada con la Natividad a la vuelta de la esquina–, o conseguir las prendas de temporada con los mejores precios. El éxito de este festejo ha ido in crescendo cada año en España.

Privalia, el outlet online de moda, ha realizado un estudio del impacto que este día tiene en las carteras de los españoles y afirma que estos gastarán entre 50 y 150 euros este año. Las áreas en las que se destinan la mayor parte de las compras están proporcionalmente divididas; la mayor parte lo destinará a artículos personales, seguido de los regalos de navidad y cosas que necesitan y, un índice más bajo, afirma que se dedicará este día comprándose algún capricho que se le antoje.

Las 'garras' del consumo

El famoso viernes negro originario de Estados Unidos se celebra en España desde hace varios años con una suntuosa acogida. Este fenómeno tuvo su orígen en nuestro país con descuentos sólo a través de las compras por Internet. Y, seguidamente, surgió el fenómeno Cibermonday, ya que las ofertas se alargan incluso hasta el lunes. Actualmente, las tiendas físicas se han sumado al combo, pero Internet sigue siendo el caballo ganador y las cifras lo demuestran. Como marca éste estudio, ocho de cada diez españoles afirman que comprarán de forma online este año, un 10% más que el año pasado.

Los motivos marcados por los que prefieren el eCommerce son el ahorro económico, el de tiempo, y la amplia disponibilidad de productos y de marcas. No obstante, es importante subrayar la importancia de realizar un consumo responsable en vísperas de fechas como ésta, ya que el black friday es el día del año que más dinero genera y mueve. No obstante, tener una correcta educación financiera es un elemento clave para poder gestionar bien el dinero y que días como éste no supongan un problema a fin de mes.

La importancia del saber

No es tarea fácil salir airoso de las garras de las ofertas ya que, normalmente, se infravalora la importancia de tener adecuadas nociones sobre educación financiera y pensamos tener más conocimiento que lo que la realidad demuestra. A lo largo de los últimos años, diversos estudios han puesto sobre la mesa la necesidad de impulsar los conocimientos de la población española en materia de economía y finanzas.

En este sentido, la educación financiera se ha convertido en una de las grandes preocupaciones de la gran mayoría de agentes vinculados con la economía española. Además, los datos demuestran que las personas que tienen más conocimientos de esta disciplina y son conscientes de la importancia que acarrea, gozan de mejores resultados económicos y tienen menos aprietos para llegar a salvo al día 30 que las personas que no los tienen y ganan el mismo salario.

Hoy en día la solución es mucho más fácil y está al alcance de todos. La creación de vías como las plataformas online de educación financiera que ponen a disposición del usuario todo el flujo de información y, además, ofrecen exámenes para poder evaluar si el conocimiento que pensamos tener es el acertado. La iniciativa economíaparati.com lanzada por Cofidis es un perfecto ejemplo de ello.

A través de diferentes actividades y clases didácticas, ayuda a aclarar conceptos que necesitamos interiorizar de la forma más sencilla. En este hilo, encontramos también la web Finanzas para todos, un plan de educación financiera promovido por Comisión Nacional del Mercado de Valores y el Banco de España con el mismo fin de aprendizaje social.

Según el informe Pisa, la educación financiera es un punto débil en la formación de los jóvenes españoles y es una disciplina con una inminente necesidad de mejora. Cofidis ha tenido muy en cuenta estos datos y ha querido pelearlo con la daga de la cultura. El mes pasado, el teatro madrileño Cofidis Alcázar dio vida a un espectáculo de humor titulado ¡Eh!, donde –entre diferentes intervenciones– los humoristas Santi Rodríguez y Mar Abascal representaron una función teatral que quiso pone en evidencia la falta de conocimientos sobre economía de los españoles de una manera jocosa, divertida y desenfadada.

El evento reunió a 690 personas y consiguió recitar con el humor por bandera los problemas de desinformación financiera a los que hay que hacer frente en la actualidad. Debido al gran éxito que obtuvo, el objetivo para el próximo año es trasladar la obra a diferentes ciudades españolas para intentar así que los siguientes viernes negros sean menos negros para una mayor parte de la población.

'Economíaparati.com' para aprender nociones financieras

Como explican desde el portal 'Economiaparati.com' –un proyecto didáctico de Cofidis diseñado para acercar a cualquier persona los conceptos financieros y económicos de una manera fácil y sencilla–, "la planificación financiera es el proceso de elaboración de un plan financiero integral, organizado, detallado y personalizado, que garantice alcanzar los objetivos financieros determinados previamente, así como los plazos, costes y recursos necesarios para que sea posible".

La web comprende cuatro portales diferenciados con información basada en numerosos estudios y profesionales. "Las cuatro claves de la planificación financiera", "ventajas e inconvenientes de las tarjetas crédito o débito" o "gestión de endeudamiento", son algunas de las muchas respuestas que ofrecen. Esta iniciativa se convierte en uno de los pilares de responsabilidad social de la compañía con el fin de ofrecer a los consumidores las herramientas necesarias para garantizar una toma de decisiones financieras –domésticas, de productos y créditos– de la forma más responsable.

