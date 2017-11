Santamaría: "Vamos a revertir el daño causado por los que embaucaron a Cataluña"

Esto no cambiara nada, las listas para 21D están llenas de los más radicales golpistas,



Convénzanse la única manera de cambiar esto es: NO CONSUMIR PRODUCTOS CATALANES, No Seat, No Mango, No Tous, los productos de los pueblos de los 200 Alcaldes que se los metan en el cul, .. Etc, etc... ni un grano de arroz de Cataluña, les garantizo que es lo único que les duele.