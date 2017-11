Las pensiones serán sostenibles en España si la tasa de paro cae al 6%

Las pensiones están peligro, eso es lo que dicen los periodistas, los economistas, y sobre todo, aquel que tiene la ventaja de llegar a un medio de comunicación, en definitiva los paniaguados, que no son otros que los que están pagados por los políticos, de un signo o de otro, alarmar sobre las pensiones, para que todo el mundo asuma dentro de unos años, que hay que reducirlas, lanzando esa canallada cada dos por tres, y les sea mas fácil cometer ese ladronicio, todavía no he visto a nadie que diga, que la gestión del estado, nos cuesta mas del 60% de lo que se destina al pago de las pensiones ¿ están en riesgo ¿ por que las han puesto en riesgo los políticos, pero sus sueldos, sus prebendas, sus derroches, sus caprichos y sus antojos, eso no está en peligro, estamos manteniendo a mas de medio millón de políticos, con sueldos millonarios, ni los partidos nuevos, y por supuesto los viejos partidos, han dicho nada de reducir el número de políticos, y menos sus sueldos, ¿ que hay que hacer con ellos ¿ en la cabeza de cada uno lo dejo.