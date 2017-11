330 43

El nuevo sistema del IVA suma 50.000 contribuyentes y gestiona 1.100 millones de facturas por 950.000 millones

17/11/2017 - 15:40

La Agencia Tributaria reduce en 12 días los plazos medios de devolución del IVA a los contribuyentes del nuevo sistema

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

Cerca de 50.000 contribuyentes se han incorporado hasta la fecha al nuevo Sistema Inmediato de Información (SII) del IVA, que ha registrado hasta comienzos de noviembre más de 1.100 millones de facturas expedidas y recibidas por un importe global que supera los 950.000 millones de euros, según informaron a Europa Press fuentes de la Agencia Tributaria.

Asimismo, la Agencia Tributaria ha reducido en 12 días los plazos medios de devolución del IVA a los contribuyentes incorporados al SII que ya están solicitando reintegros a partir de la puesta en marcha en julio del nuevo sistema de gestión del IVA.

Estas cifras de reducción de los plazos de devolución, de más del 20% en septiembre y octubre con respecto a los mismos meses del año pasado, se circunscriben a los casos de solicitudes que no requieren de un control más pormenorizado y al colectivo inscrito en el Régimen de Devolución Mensual del impuesto ('Redeme'), dado que sobre los no inscritos en el Redeme aún no hay datos interanuales comparables porque sólo pueden solicitar la devolución a final de enero próximo.

A comienzos de noviembre eran ya más de 1.100 millones las facturas expedidas y recibidas sobre las que se había remitido información a través del SII por parte del colectivo de contribuyentes incorporados al sistema, formado fundamentalmente por grandes empresas, grupos societarios a efectos del IVA y entidades inscritas en el Redeme. El importe global de las facturas incorporadas al SII supera los 950.000 millones de euros.

Hasta la fecha, cerca de 50.000 contribuyentes se han incorporado al sistema, de manera que más del 90% de los obligados al SII informan ya a la Agencia Tributaria en tiempo prácticamente real de sus transacciones comerciales con proveedores y clientes.

CHEQUEO DE FACTURAS Y ASISTENTE VIRTUAL

Además, los contribuyentes incluidos en el SII ya pueden chequear en la web de la Agencia si sus facturas coinciden con lo declarado por clientes y proveedores, y antes de final de año también podrán revisar si les falta por informar sobre operaciones de las que sí han informado esos clientes y proveedores.

La AEAT integrará también más adelante la información declarada por el contribuyente y la recibida de sus proveedores y clientes, y desarrollará una herramienta para incorporar esta información en la propia declaración del IVA.

En el apartado específico dedicado al SII en la página web de la AEAT ('banner' del SII), se ha incorporado un asistente virtual que, mediante la utilización de herramientas de inteligencia artificial, ofrece asistencia para los contribuyentes inscritos en el sistema y que cuenta actualmente con más de 400 accesos diarios.

REDUCCIÓN DE OBLIGACIONES

Desde la AEAT destacan que el SII no es simplemente una herramienta para el control tributario, sino también una herramienta que favorece la liquidez de las empresas y mejora su gestión del impuesto, dado que permite reforzar sus procesos internos de facturación y contabilidad.

Además, subraya que facilita su cumplimiento voluntario, ya que, en la sede electrónica de la AEAT el contribuyente dispone de un libro registro declarado y otro contrastado con la información procedente de terceros incluidos en el SII. Esta información permite reducir errores en el cumplimiento de las obligaciones formales y en la elaboración de las propias declaraciones.

Adicionalmente, el SII permite a las empresas una reducción de sus obligaciones formales, al suprimirse la obligación de presentación de las declaraciones informativas correspondientes a los modelos 347 (información de terceros), 340 (operaciones en libros registro) y 390 (resumen anual del IVA). A su vez, el sistema permite ampliar en 10 días el plazo de presentación de las autoliquidaciones periódicas.

Desde el punto de vista del control, el SII facilita a la AEAT una comprobación más rápida y más selectiva. Dado que se obtiene la información de las operaciones económicas prácticamente en tiempo real, la Agencia puede anticipar la comprobación, agilizando el control y las devoluciones del impuesto.

No obstante, está agilización será más acentuada cuando el cliente y el proveedor pertenezcan al colectivo de este sistema, ya que la información de las operaciones entre ambos nace ya cruzada, explican las fuentes de la AEAT.

