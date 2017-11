330 43

Unespa reclama una mayor transparencia sobre la sostenibilidad de las pensiones

17/11/2017 - 13:34

MADRID, 17 (SERVIMEDIA)

La presidenta de la Unión Española de Entidades Aseguradoras y Reaseguradoras (Unespa), Pilar González de Frutos, reclamó este viernes una mayor transparencia para los ciudadanos sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones y denunció que "en España le ocultamos al ciudadano la información sobre el nivel de salud financiera de nuestro sistema".

Durante una conferencia enmarcada en la jornada 'La agenda de pensiones para 2017', organizada por la consultora EY, González afirmó que "nuestro sistema de bienestar es extremadamente opaco", al considerar que "oculta al ciudadano la información sobre su expectativa de pensión", así como "el dato del valor actual de todas las cotizaciones que ha hecho".

En esta misma línea, la presidenta de Unespa indicó que el cotizante "entra en un túnel el día que empieza a trabajar y sale por la otra punta el día que recibe una pensión, pero, en medio, durante 20 o 40 años, no se le informa sobre nada".

NEGOCIACIÓN COLECTIVA PARA EL AHORRO

Por otra parte, González también se refirió a la importancia de la negociación colectiva como herramienta para lograr "una prosperidad mínima para todos los trabajadores" aunque señaló que, al mismo tiempo, puede ser "un obstáculo para el desarrollo de la previsión empresarial", actuando como "un freno".

En este sentido, la presidenta de Unespa subrayó que, en lo relativo al salario, la negociación colectiva "debe asumir que una parte debe irse al salario presente y otra al salario diferido, lo que, en la práctica, equivale a asumir que el principio de que las pensiones futuras se deben alimentar del incremento presente de la productividad".

Con ello, González se refirió a la necesidad de que quien no está ahorrando actualmente lo haga en el futuro "para que no se quede nadie atrás" y garantizar que quien no lo haga sea porque no quiere "y no porque no pudo o no sabía".

Así, recalcó que para plantear una reforma de las pensiones es necesario que antes haya una sociedad informada "que sepa de lo que le están hablando" para que "antes de que las leyes impongan un estado de cosas, quienes forman parte de ese estado de cosas conozcan bien la situación para valorar adecuadamente las decisiones que tengan que tomar".

