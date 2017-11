330 43

El banco de españa pide mantener el mecanismo automático para revalorizar las pensiones y mejorar el mercado laboral y la productividad

17/11/2017 - 13:14

El director general de Economía y Estadística del Banco de España, Pablo Hernández de Cos, subrayó este viernes la importancia de "mantener" el mecanismo automático de revalorización de las pensiones, para garantizar el equilibrio financiero del sistema, y la "mejora" del mercado de trabajo y la productividad.

Así lo afirmó en su discurso en la 'Jornada sobre las pensiones de hoy, las pensiones del futuro', celebrada en el Congreso de los Diputados.

Hernández de Cos indicó que en el supuesto de que no aumenten los ingresos, la tasa de sustitución de la pensión media respecto al salario medio caería del 60% en el que se sitúa actualmente al 40%, lo que "evidentemente generaría un ahorro en el gasto en pensiones de cuatro puntos del PIB".

En este sentido, aclaró que, con las últimas reformas, "el sistema ahora no tiene un problema de sostenibilidad del largo plazo porque lo que se ha hecho es incorporar la restricción presupuestaria al Índice de Revalorización, de tal forma que si hay un desequilibrio las pensiones no van a crecer".

En este escenario, quien se jubile en 2040 cobraría un 12% menos de pensión de lo que cobra una persona que entra en la jubilación hoy, siempre y cuando no haya fuentes adicionales de ingresos.

Ante estos supuestos, "el Parlamento tiene dos alternativas", según Hernández de Cos: aumentar los tipos de cotización o reducir la "generosidad" del sistema.

Desde el Banco de España valoraron que las reformas de 2011 y 2013 "han avanzado sustancialmente en garantizar la sostenibilidad", pero puntualizaron que esto se produce en ausencia de nuevos recursos y se traduce en una "caída importante de la tasa de sustitución".

De cara al futuro, el responsable del organismo presente en el acto señaló la importancia de "mantener un mecanismo automático que garantice el equilibrio" financiero del sistema, porque "no podemos no pagar las pensiones", e incidió en que la solución a la suficiencia de las pensiones "no es una cuestión solo de modificar los parámetros del sistema", sino que "es mucho más amplio, la mejora del mercado de trabajo y de la productividad de la economía son cruciales".

