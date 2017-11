330 43

Sordo (ccoo) asegura que "es surrealista que el gobierno presuma de tener la peor tasa de temporalidad de europa"

17/11/2017 - 13:04

El secretario general de CCOO, Unai Sordo, afirmó este viernes en unas jornadas sobre la negociación colectiva en la sede del Comité Económico y Social que "es surrealista que el Gobierno presuma de tener la peor tasa de temporalidad de Europa".

En opinión de Sordo, el Gobierno "hace propaganda con los datos de desempleo". En este sentido, el líder sindicalista dijo haber "oído al presidente del Gobierno presumir de que en España 73 de cada 100 personas que trabajan tienen un contrato indefinido". "Esto implica que hay una tasa de temporalidad del 27%", matizó Sordo. A su juicio, esta cifra es "un anacronismo" y conlleva que el Gobierno "reconoce implícitamente que no hay calidad en la contratación, porque si no, no plantearía una reforma".

Respecto a las pensiones, Sordo señaló que se trata de un "problema de voluntad política". "Si España está dispuesta a gastar en pensiones lo mismo que gastan hoy en día Italia, Francia o Alemania, el futuro de las pensiones está garantizado" explicó. Así, para Sordo "no hay ninguna maldición económica que diga que en 30 años el sistema no es viable" y la receta para lograr esa viabilidad pasaría por "incrementar cuatro puntos del PIB el gasto de este país en pensiones (...) en las próximas tres décadas".

Además, el secretario general de CCOO destacó que ha habido una "reducción de la calidad democrática de las relaciones laborales en España", merced a la reforma laboral de 2012, cuya principal consecuencia fue un "incremento del poder de decisión de los empresarios frente a la posición de los trabajadores". Para Sordo, esto "tiene mucho que ver con el proceso de caída de los salarios", puesto que "se ha dado a los empresarios las condiciones y las herramientas para reducir unilateralmente los sueldos".

Sordo dijo que la reforma laboral "está posibilitando que los salarios caigan o que suban solo al 1,5% cuando la economía sube por encima del 3%". De este modo, según Sordo, esto requiere "no solo de una apuesta por un modelo de desarrollo y un modelo productivo distinto, sino por democratizar las relaciones laborales", así como "recuperar el valor de la negociación colectiva y de los convenios sectoriales".

17-NOV-17

