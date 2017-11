330 43

Economía/Laboral.- Sordo cree que hay que poner el foco en reducir la contratación temporal y sustituirla por indefinida

br /> MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha afirmado este viernes que la finalidad del sindicato "no es tanto hablar de un contrato o de otro", sino reducir la contratación temporal en España y sustituirla por contratación indefinida.

Así lo ha señalado el representante sindical en un encuentro con los medios tras haber sido preguntado por la propuesta del Ministerio de Empleo y Seguridad Social de aprobar la reducción del contrato temporal con indemnización creciente de entre 12 y 20 días, que se puso encima de la mesa el pasado miércoles en la mesa de calidad por el empleo.

Según Sordo, reducir la contratación temporal en España requiere de una mayor actuación de la inspección de trabajo, de una mayor concreción de las causas para usar el contrato temporal y de buscar que el despido sea el último recurso en las empresas.

Sordo ha recordado que la mesa de la calidad por el empleo siempre va a contar con CC.OO. si tiene como finalidad reducir la utilización del contrato temporal en España y favorecer la contratación indefinida. "Hay que garantizar las condiciones de indefinidos, priorizar la utilización de la contratación indefinida y utilizar la temporal solo cuando haya una causa, ya que en algunos casos tiene justificación", ha añadido Sordo.

Además, ha asegurado que CC.OO. está trabajando con UGT para hacer una propuesta en materia de contratación, que se planteará en el ámbito del diálogo social al Gobierno y las organizaciones empresariales.

HABRA ACUERDO CON EL GOBIERNO SI SE PENALIZA LA TEMPORALIDAD

"Hay que revertir la actual dinámica que hay detrás de la reforma laboral", ha añadido Sordo, tras afirmar que en la actualidad en España se precariza el empleo y se favorece el despido. "Habrá acuerdo con el Gobierno si se favorece la contratación indefinida y se penaliza la contratación indefinida temporal", ha apuntado.

Preguntado sobre si la solución está en equiparar la indemnización de los contratos temporales e indefinidos, Sordo ha afirmado que hay sentencias en ese terreno y que seguramente el planteamiento del Gobierno tiene que ver con esta cuestión.

En su opinión, equiparar las condiciones de indemnización o encarecer la cotización de la contratación temporal sí que puede ser una forma de desincentivar la temporalidad y de que se use menos, "el problema es que hasta ahora se ha hecho lo contrario".

Además, ha señalado que el Gobierno hace propaganda de los datos de empleo y ha destacado que la realidad es que la contratación en España "es demasiada precaria" y que el país tiene la tasa de temporalidad más alta de la Unión Europea, solo superado por Polonia. "Reconocen que no hay calidad en la contratación, porque si no, no plantearían una reforma de la misma", ha añadido.

Por otro lado, también ha hecho hincapié en que hay que recuperar el valor de la negociación colectiva y los convenios sectoriales. "No puede ser que en un país fundamentado casi en su totalidad por pequeñas empresas", se pueda tirar abajo el salario en una empresa porque no hay capacidad de negociación.

