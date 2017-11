330 43

Economía.- Sordo dice que las pensiones están garantizadas si se invierten 15 de cada 100 euros producidos en España

br /> MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general de CC.OO., Unai Sordo, ha afirmado que el problema de las pensiones es "de voluntad política" y que las pensiones del futuro estarán garantizadas si el Gobierno está dispuesto a gastarse 15 de cada 100 euros que se producen en España.

"No hay ninguna maldición económica que diga que en 30 años el sistema no va a ser viable, es una cuestión de decisión política", ha subrayado el representante sindical, tras recalcar que si no se modifica la reforma del sistema de pensiones que se realizó en 2013, va a haber "una caída de la pensión media en España".

En esta línea, ha asegurado que la organización sindical va a trabajar para revertir la reforma y lo que ella conlleva, porque "es revertible". "No hay que transmitir ningún mensaje fatalista que venga a decir que hay una especie de maldición bíblica que diga que la gente que tiene 40 años ahora no va a tener pensiones, porque esto no es verdad", ha añadido.

Por ello, ha insistido en que hay que incrementar en 4 puntos del PIB el gasto que hace este país en pensiones, es decir, pasar del 11% al 15% en las próximas tres décadas. De hecho, cree que si se hace esto, el sistema será viable, de calidad y tendrá futuro.

No obstante, ha asegurado que antes de ello "hay que tomar la decisión política de si se quiere hacer esto democráticamente o no", y ha afirmado que a ello tiene que responder este Gobierno y los que vengan en las próximas tres décadas.

Según Sordo, el sistema de pensiones depende del sistema de ingresos, de la estructura de ingresos del sistema, del empleo que se crea, de la calidad del empleo, de los salarios que se pagan y de las dotaciones desde los Presupuestos que se hacen a la caja de las pensiones.

