España suma una nueva demanda ante el Ciadi por el recorte a las renovables

16/11/2017 - 18:46

España ha sumado una nueva demanda ante el tribunal internacional de arbitraje del Ciadi, dependiente del Banco Mundial, en contra de los recortes aplicados a las energías renovables por las reformas del Gobierno en los años 2010 y 2014.

MADRID, 16 (EUROPA PRESS)

Esta nueva demanda, que suma la vigesimonovena contra el Estado español ante este organismo por el recorte a las renovables, ha sido presentada por las alemanas DCM Energy GmbH & Co. Solar 1 KG, DCM Energy GmbH & Co. Solar 2 KG, Hannover Leasing Sun Invest 2 Spanien Beteiligungs GmbH, Hannover Leasing Sun Invest 2 Spanien GmbH & Co. KG y la suiza Edisun Power Europe A.G.

Estas sociedades alemanas y suizas están asesoradas en la demanda por el bufete King & Spalding y por Gómez-Acebo-Pombo, según consta en los registros del tribunal consultados por Europa Press.

Esta demanda, presentada a finales del pasado mes de octubre, se une a las planteadas a lo largo de los últimos años ante este tribunal por compañías como Eurus Energy Holdings Corporation, una sociedad participada en un 60% por el conglomerado empresarial japonés Toyota que cuenta con 552 MW de renovables en España; la alemana E.ON, la firma portuguesa Cavalum y los japoneses de JGC Corporation, así como las firmas alemanas KS Invest y TLS Invest, Steag, BayWa, RREEF y un consorcio de ocho empresas en el que participa RWE, entre otros.

Además de en el Ciadi, otras sociedades han prsentado arbitrajes contra España en otros organismos internacionales, como la Cámara de Comercio de Estocolmo o la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (Unictral).

El pasado mes de mayo, se falló el primer laudo arbitral por los procedimientos abiertos en el Ciadi contra España por el recorte en la retribución a las renovables, en el que se estimaba parcialmente la demanda de Eiser Infraestructure Limited y Energía Solar Luxembourg y se condenaba a España al pago de 128 millones de euros más intereses.

De todas maneras, el fallo del tribunal de arbitraje dependiente del Banco Mundial consideraba que no podía ser extrapolado ni constituir un precedente vinculante" para otros casos. Además, tampoco cuestionaba la reforma eléctrica llevada a cabo por el Gobierno en 2013 y 2014.

No obstante, el Gobierno de España presentó este verano ante el propio Ciadi el recurso contra este laudo, que supuso el primer revés en las demandas internacionales por los recortes a las renovables acometidos primero a finales de 2010, con el PSOE al frente del Ejecutivo, y después en 2013, con la aprobación de la reforma del sector eléctrico del Gobierno del PP.

RECLAMACIONES POR MÁS DE 7.500 MILLONES.

Las reclamaciones de los inversores extranjeros en tribunales internacionales de arbitraje por estos recortes a las energías renovables asciende a 7.566 millones de euros, según informó el Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital en una reciente respuesta a los diputados de Unidos Podemos Rosa Martínez (Equo) y Josep Vendrell (En Comú).

Además, el Gobierno subraya que esta cantidad podría aumentar, ya que existían aún varias causas abiertas en las que el inversor aún no había presentado demanda.

Entre todas las demandas presentadas, destaca la interpuesta por el conglomerado The PV Investors ante la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), que asciende a 1.900 millones de euros, casi una cuarta parte de todas la cantidad demandada a España.

